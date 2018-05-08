В Договорно-правовом департаменте прошло торжественное заседание, посвященное 73-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.

Начальник Договорно-правового департамента МВД России генерал-лейтенант внутренней службы Александр Авдейко в своем приветственном слове отметил, что в моменты памяти о Великой победе нельзя умолчать о том, что это была самая кровопролитная, жестокая и губительная для всего человечества война.

"На долю людей, живших во времена Второй мировой войны, выпали страшные испытания, которые эхом их героического прошлого существуют в каждой российской семье. Это словно генетический код памяти, заложенный в каждого из нас на многие поколения вперёд" — сказал Александр Авдейко.

Участник Великой Отечественной войны Александр Андреевич Трынков рассказал, как с декабря 1942 года воевал радиотелефонистом в составе 34 стрелковой дивизии 151 стрелкового полка 89 отдельного батальона связи. Позже участвовал в войне с Японией . За свой ратный подвиг был награждён орденом Отечественной войны II степени, медалями «За боевые заслуги», «За победу над Японией». После войны служил в системе МВД и вышел в отставку в звании полковника. В настоящее время Александр Андреевич, которому уже более 90 лет, является членом Совета ветеранов Оперативного управления МВД России.

На мероприятии был также продемонстрирован документальный фильм «Книга памяти», созданный сотрудниками ДПД МВД России. В документальной ленте были использованы сведения о родных и близких сотрудников ДПД МВД России, которые во времена Великой Отечественной войны участвовали в кровопролитных боях и трудились во имя фронта в тылу.