На Украине День Победы прошел спокойно, несмотря на напряженную атмосферу 

Киев. Рано утром люди направились к Памятнику Вечной Славы. Все несли фотографии своих родственников, погибших на войне. Именно поэтому акция называется «Бессмертный полк».
Из-за неоднозначного отношения к акции маршрут, по которому проходил марш, был огорожен, и по обе стороны стояли члены национальной гвардии с флагами Украины в руках.
За ограждениями дежурили сотни полицейских.
Организация марша в честь Дня Победы связана с таким количеством сложностей, потому что это мероприятие сейчас четко ассоциируется с современной Россией.
В 2012 году президент России Владимир Путин принял участие в шествии так называемого «Бессмертного полка» в Москве. Он нес фотографию своего отца, участника Великой Отечественной войны. После этого поднялась новая волна патриотического отношения к Великой Отечественной войне.
За последние годы в маршах, которые проводят в честь Дня Победы, приняли участие миллионы человек по всей России.
На марш приходят по разным причинам
В Киеве участники марша несли фотографии родственников, которые воевали в Великой Отечественной войне.
Отец ветерана войны в Афганистане Бориса Константинова погиб сразу после того, как СССР был втянут в Великую Отечественную войну.
«Мой отец погиб в первый день войны в 1941 году», — рассказывает Борис.
По мнению Виталия, у марша нет политической окраски, хотя вокруг многие выкрикивают лозунги пророссийски настроенных украинцев «Фашизм не пройдет!».
Ира, стоящая рядом, несет фотографию своего деда.
«Есть только одна родина, и это — Россия. Советский Союз объединял всех, и к этому факту нужно относиться с уважением», — говорит Ира.
После того, как был оккупирован Крым и началась война на востоке Украины, страна изменила советское название праздника. Появилась и идея перенести выходной день на восьмое мая, но от нее отказались.
В Европе завершение Второй мировой войны отмечают восьмого мая. В этот день в 1945 году войска коалиции признали капитуляцию Германии. Из-за разницы во времени в Москве тогда уже наступил новый день. Поэтому в Советском Союзе День Победы стали отмечать девятого мая.
Руководство государства День Победы не отмечает
8 мая на Украине считается Днем памяти и примирения. Руководство Украины проводит памятные мероприятия именно в этот день.
В торжественной речи президент Петр Порошенко предупредил украинцев о так называемом «Бессмертном полке».
«„Бессмертный полк“ Москва рассматривает в качестве одного из подразделений современных вооруженных сил России. Его миссия — участие в гибридной войне, которую Кремль проводит разными методами, и не только против Украины, но и против Евросоюза, против США и других стран», — отметил президент Порошенко.
Порошенко сказал, что понимает желание граждан почтить память погибших в годы Второй мировой войны родственников.
«Прошу, будьте осторожны и не давайте себя использовать», — предупредил президент.
Российские флаги не развеваются
Георгиевские ленты запрещены. По официальному мнению Украины, они символизируют нападение России на Крым и Восточную Украину.
Оранжево-черных лент в День Победы ни у одного участника акции не было. Не было видно и российского флага.
За пределами маршрута «Бессмертного полка» все было спокойно. Многие горожане поехали с рассадой на дачу или пошли гулять в парки, чтобы насладиться прекрасным весенним днем.