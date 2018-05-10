На Украине День Победы прошел спокойно, несмотря на напряженную атмосферу

Киев. Рано утром люди направились к Памятнику Вечной Славы. Все несли фотографии своих родственников, погибших на войне. Именно поэтому акция называется «Бессмертный полк».

Из-за неоднозначного отношения к акции маршрут, по которому проходил марш, был огорожен, и по обе стороны стояли члены национальной гвардии с флагами Украины в руках.

За ограждениями дежурили сотни полицейских.

Организация марша в честь Дня Победы связана с таким количеством сложностей, потому что это мероприятие сейчас четко ассоциируется с современной Россией

В 2012 году президент России Владимир Путин принял участие в шествии так называемого «Бессмертного полка» в Москве . Он нес фотографию своего отца, участника Великой Отечественной войны. После этого поднялась новая волна патриотического отношения к Великой Отечественной войне.

За последние годы в маршах, которые проводят в честь Дня Победы, приняли участие миллионы человек по всей России.

На марш приходят по разным причинам

В Киеве участники марша несли фотографии родственников, которые воевали в Великой Отечественной войне.

Отец ветерана войны в Афганистане Бориса Константинова погиб сразу после того, как СССР был втянут в Великую Отечественную войну.

«Мой отец погиб в первый день войны в 1941 году», — рассказывает Борис.

По мнению Виталия, у марша нет политической окраски, хотя вокруг многие выкрикивают лозунги пророссийски настроенных украинцев «Фашизм не пройдет!».

Ира, стоящая рядом, несет фотографию своего деда.

«Есть только одна родина, и это — Россия. Советский Союз объединял всех, и к этому факту нужно относиться с уважением», — говорит Ира.

После того, как был оккупирован Крым и началась война на востоке Украины, страна изменила советское название праздника. Появилась и идея перенести выходной день на восьмое мая, но от нее отказались.

В Европе завершение Второй мировой войны отмечают восьмого мая. В этот день в 1945 году войска коалиции признали капитуляцию Германии . Из-за разницы во времени в Москве тогда уже наступил новый день. Поэтому в Советском Союзе День Победы стали отмечать девятого мая.

Руководство государства День Победы не отмечает

8 мая на Украине считается Днем памяти и примирения. Руководство Украины проводит памятные мероприятия именно в этот день.

В торжественной речи президент Петр Порошенко предупредил украинцев о так называемом «Бессмертном полке».

«„Бессмертный полк“ Москва рассматривает в качестве одного из подразделений современных вооруженных сил России. Его миссия — участие в гибридной войне, которую Кремль проводит разными методами, и не только против Украины, но и против Евросоюза , против США и других стран», — отметил президент Порошенко.

Порошенко сказал, что понимает желание граждан почтить память погибших в годы Второй мировой войны родственников.

«Прошу, будьте осторожны и не давайте себя использовать», — предупредил президент.

Российские флаги не развеваются

Георгиевские ленты запрещены. По официальному мнению Украины, они символизируют нападение России на Крым и Восточную Украину.

Оранжево-черных лент в День Победы ни у одного участника акции не было. Не было видно и российского флага.

За пределами маршрута «Бессмертного полка» все было спокойно. Многие горожане поехали с рассадой на дачу или пошли гулять в парки, чтобы насладиться прекрасным весенним днем.