Уральская копия Эрмитажа обойдется в 290 миллионов рублей

В администрации Екатеринбурга начали поиск подрядчика, который займется строительством центра «Эрмитаж-Урал». Уральская копия известного музея обойдется в 290 млн рублей, об этом сообщает в понедельник, 7 мая, «АиФ-Урал»

Городская мэрия запустила на портале госзакупок электронный аукцион на поиск подрядчика, который построит центр «Эрмитаж-Урал». Победителю предстоит разработать рабочую документацию, а также выполнить строительство.

Музейный объект будет расположен на улице Вайнера, 16Б. «В данный момент в зоне застройки расположено старое двухэтажное кирпичное административно-складское здание, построенное очередями за период с 1911 по 1953 гг, не являющееся объектом культурного наследия. Проектом предусмотрен снос большей части существующих конструкций, находящихся в аварийном состоянии, включая двухэтажную пристройку с трансформаторной подстанцией, и возведение нового объема в 2-3 этажа», — говорится в документации.

Предполагается, что здание будет облицовано металлом темно-серого цвета, также частично планируется использовать композит белого и зеленого цветов и красный кирпич. На первом этаже будут расположены переговорная, столярная мастерская и склад, помещения подготовки экспонатов — акклиматизационная, распаковочная, кладовая упаковки, помещение для хранения музейных фондов, сейф, реставрационная мастерская по работе с деревом. На втором этаже будут фотостудия, кабинеты хранителей, а также реставрационные для работы с маслом, лаком, темперой, фарфором, металлом и графикой. На третьем этаже будут расположены архив, помещения для хранения музейных фондов, кабинет главного хранителя, а также читальный зал.

Согласно документации, планируется, что в «Эрмитаж-Урал» переедут художественные фонды и реставрационные мастерские из ЕМИИ.

На строительство городские власти готовы потратить 290 млн рублей. При этом до 29 декабря 2018 года подрядчик получит только 30% от этой суммы. Она пойдет в счет оплаты монтажа систем вентиляции, кондиционирования, автоматического газового пожаротушения, сетей связи, пожарной сигнализации, автоматизированных систем диспетчеризации, силового электрооборудования, а также на приобретение оборудования и материалов.

Победитель аукциона будет определен уже 28 мая. Закончить работы ему предстоит не позднее 30 ноября 2020 года.