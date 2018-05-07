Как вернуть машине блеск после зимы

Весной, как никогда, хочется, чтобы машина блестела и выглядела, как новая. Одновременно с этим весной и летом лучше всего видны микроцарапины и потертости на кузове. В связи с этим сегодня поговорим о том, как вернуть машине утерянный за зиму лоск.

Обезжиривание

Дешевле и проще всего начать с обезжиривания. Во многих ситуациях это может помочь. Обезжириватель уберет с поверхности автомобиля смолы и жиры, которые в любом случае есть на кузове от каждодневной эксплуатации. Причем, если вы любили мойки с воском, этот слой может быть очень внушительным, а в нем может быть много пыли, микрочастичек воды и прочей ерунды. Так что обезжиривание сделает внешний вид автомобиля лучше.

Однако из-за того, что обезжиривание, как правило, делается по старинке — берется тряпочка, смачивается растворителем и натирается автомобиль — можно повредить ЛКП, если тереть слишком долго. По этой же причине не нужно злоупотреблять обезжириванием: пару раз в сезон — это нормально, но если делать его чаще, можно навредить.

Обезжиривать можно уайт-спиритом. Бензин, ацетон, растворитель 646 и прочие бытовые растворители категорически запрещены. Плюс к этому нужно следить обязательно за чистотой автомобиля, в противном случае будет не блеск, а новые царапины.

Восстановительная полировка

На многих автомойках и автосервисах посетителям предлагают сделать полировку. Перед тем как соглашаться выясните о какой полировке идет речь: восстановительной или защитной.

Суть восстановительной полировки в снятии верхнего слоя лака, но часто такую полировку делать нельзя, особенно на машинах с изначально тонким ЛКП. Плюс такую полировку нельзя делать автомобилям с очагами ржавчины. Судите сами, толщина лакокрасочного покрытия обычно составляет 120-150 микрон, за одну полировку снимается слой лака примерно в 5-10 микрон. 20 таких полировок и ветки кустов по дороге на дачу будут оставлять царапины до металла.

И да, плохой мастер, как обычно, может всё испортить, например, перегрев лак — тогда получится помутнение.

Защитная полировка

Защитная полировка в отличие от восстановительной увеличивает толщину ЛКП, потому что на кузов наносится специальный состав, который заполняет собой микротрещинки и царапины, а потом шлифуется до блеска. Это и «нанокерамика», и «жидкое стекло» и так далее.

Как и при восстановительной полировке руки «мастера» могут все испортить, так что лучше доверяться только проверенным сервисам и мойкам, иначе может остаться неравномерный блеск и пятна.

Защитную полировку лучше начинать делать с самой покупки автомобиля, чтобы изначально защитить его от царапин.