Первый российский квантовый компьютер может быть готов уже к 2021 году

Первый квантовый компьютер собственного производства может появиться в России уже в 2021 году, хотя изначально планировалось, что его разработка займет еще как минимум пять лет. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на имеющееся в распоряжении издания техническое задание.

Планируется, что в новой электронно-вычислительной машине (ЭВМ) будет не менее 50 кубитов. От бита в традиционной ЭВМ эту вычислительную единицу отличает то, что она может находиться в нескольких состояниях одновременно, что обеспечивает значительное увеличение производительности.

Специалисты рассчитывают, что квантовый компьютер будет особенно эффективен при взламывании шифров и подборе паролей. Кроме того, его данные вычислений будут намного точнее, что, в частности, может оказать серьезную поддержку при разработке фармакологических препаратов.