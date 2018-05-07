Ещё
Первый российский квантовый компьютер может быть готов уже к 2021 году
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Движение в Москве ограничат из-за инаугурации
Движение в Москве ограничат из-за инаугурации

Первый российский квантовый компьютер может быть готов уже к 2021 году 

ТВ Центр 37 минут назад
Фото: ТВ Центр
Первый квантовый компьютер собственного производства может появиться в России уже в 2021 году, хотя изначально планировалось, что его разработка займет еще как минимум пять лет. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на имеющееся в распоряжении издания техническое задание.
Планируется, что в новой электронно-вычислительной машине (ЭВМ) будет не менее 50 кубитов. От бита в традиционной ЭВМ эту вычислительную единицу отличает то, что она может находиться в нескольких состояниях одновременно, что обеспечивает значительное увеличение производительности.
Специалисты рассчитывают, что квантовый компьютер будет особенно эффективен при взламывании шифров и подборе паролей. Кроме того, его данные вычислений будут намного точнее, что, в частности, может оказать серьезную поддержку при разработке фармакологических препаратов.
ТВ Центр: последние новости
Илон Маск откроет кондитерскую фабрику Продукты питания в России начнут маркировать по типу "светофор" Кабмин утвердил перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Летчик Ярошенко попрощался с семьей285
Зрители «Евровидения» потребовали замены Самойловой828
На Украине рассказали о планах на Крымский мост513
Страшную надпись нашли на месте пропажи двухлетнего мальчика7
Гибель режиссера Томошевского назвали нелепой11
Видео
01:09
На Украине рассказали о планах на Крымский мост
В мире Другое
02:59
Зрители «Евровидения» потребовали замены Самойловой
Шоу-бизнес
01:08
Время сюрпризов: рынки ждут новостей от Путина
Рынки Статьи
01:05
Керченский пролив освятили
Общество
00:18
Кремль подавил оппозицию секретным инструментом
Общество Конфликты
00:48
«Терминаторы» показали в действии
Армия Оружие
04:55
Хабенский устроил перепалку с журналисткой
Шоу-бизнес
00:28
Сулейман Керимов госпитализирован
Политика
00:31
Бузова сообщила о замужестве
Шоу-бизнес
00:17
На свадьбе в Бразилии упал самолет с невестой
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение