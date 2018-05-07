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В озере на Металлурге выловили гигантского зеркального карпа
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В озере на Металлурге выловили гигантского зеркального карпа 

Волга Ньюс 49 минут назад
Фото: Волга Ньюс
Судя по фото в трофее никак не меньше 15 килограммов. Таких больших рыбин рыболовы-любители и спортсмены после поимки обычно отпускают обратно в водоемы, чтобы не выбивать «маточное» поголовье. Впрочем, бывалые рыбаки уверены, что в данном конкретном случае забирать карпа, много лет прожившего в городском озере нет смысла и по его гастрономическим качествам. Не известно, сколько за эти годы токсинов накопилось в его мясе.
Напомним, что в конце ноября прошлого года, аккурат перед наступлением морозов пруд в парке Металлургов сливали на время ремонта подпорных стенок. Тогда у многих самарцев возникли опасения, что из-за резкого снижения уровня воды рыба в нем погибнет. Однако, как выяснилось, для обитателей водоема зима прошла без стресса.
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