Транспортная компания в ЯНАО заплатит полмиллиона рублей за нарушение правил промышленной безопасности

Транспортная прокуратура в ЯНАО обязала руководство транспортной компании выплатить штраф в размере 500 000 рублей за несоблюдение промышленной безопасности при проведении работ. Проверка на предприятии была проведена по заявлению бывшего работника ПАО «Северное речное пароходство».

Как сообщается в пресс-релизе Новоуренгойской транспортной прокуратуры, в нарушение федерального законодательства общество проводило работу четырех портальных кранов в районе г. Лабытнанги , которые не были поставлены на учет в Ростехнадзоре . Кроме того, подъемники не проходили экспертного обследования и не имели договоров обязательного страхования гражданской ответственности.

По итогам расследования генеральный директор предприятия привлечен к административной ответственности, наказаны еще четыре должностных лица. В настоящее время все нарушения устранены..