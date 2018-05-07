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Транспортная компания в ЯНАО заплатит полмиллиона рублей за нарушение правил промышленной безопасности
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Транспортная компания в ЯНАО заплатит полмиллиона рублей за нарушение правил промышленной безопасности 

N24.ru 46 минут назад
Фото: N24.ru
Транспортная прокуратура в ЯНАО обязала руководство транспортной компании выплатить штраф в размере 500 000 рублей за несоблюдение промышленной безопасности при проведении работ. Проверка на предприятии была проведена по заявлению бывшего работника ПАО «Северное речное пароходство».
Как сообщается в пресс-релизе Новоуренгойской транспортной прокуратуры, в нарушение федерального законодательства общество проводило работу четырех портальных кранов в районе г. Лабытнанги, которые не были поставлены на учет в Ростехнадзоре. Кроме того, подъемники не проходили экспертного обследования и не имели договоров обязательного страхования гражданской ответственности.
По итогам расследования генеральный директор предприятия привлечен к административной ответственности, наказаны еще четыре должностных лица. В настоящее время все нарушения устранены..
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