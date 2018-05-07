Мировой опыт: как президенты вступают в должность

Вступление президента в должность — один из главных церемониалов в политической жизни страны. Без определенных обрядов власть лидера государства считается неполной, и даже в экстренных ситуациях стараются провести хотя бы укороченную инаугурацию. Накануне церемонии вступления в должность президента России «МИР 24» вспомнил, как в различных странах мира проводят эту церемонию.

Одна из самых известных и старейших инаугураций проходит в США , где политика является чуть ли не самым богатым пластом культуры. Еще со времен первого президента Джорджа Вашингтона изменения в этот процесс вносятся неохотно. Что уж говорить, если даже присяга американского лидера до сих пор слово в слово должна повторять слова основателя Штатов.

Сама церемония проходит 20 января или на следующий день, если инаугурация выпадает на воскресенье. С датами все серьезно — они официально закреплены в конституции страны и менялись всего два раза.

Утром уходящие и приходящие президенты и вице-президенты с супругами собираются в Белом доме, чтобы выпить чаю. Хотя бы марка в протоколе не указана — выбирает действующий лидер. Затем все вместе едут на кортежах в другую значимую часть Вашингтона — в Капитолий. Место также не менялось за последние 200 лет, президенты только переходили из крыла в крыло.

Примерно в 11 утра начинается церемония. Любопытно, что, в отличие от многих стран, на нее не приглашают зарубежных лидеров. Вмешиваться в дела Америки недопустимо — так считают сами американцы. Присягу слушают послы, конгрессмены, друзья избранного президента, но только не действующие политики других государств.

Сначала торжественно клянется вице-президент. Так как он будет осуществлять основную работу в парламенте, его присяга похожа на ту, что произносят конгрессмены. Ровно в полдень наступает черед президента. Звучит заветная формула:

«Я, (имя вступающего в должность), торжественно клянусь, что буду добросовестно выполнять обязанности президента Соединенных Штатов и в полную меру моих сил буду поддерживать, охранять и защищать Конституцию Соединенных Штатов. И да поможет мне бог»

Ровно в этот момент избранный лидер становится действующим. Остаются лишь формальности, правда, и они могут стать решающими. Сразу после присяги предполагается произнесение президентом торжественной речи. Это одно из главных публичных выступлений за весь срок. Классический пример — речь Джона Кеннеди , которой он, пожалуй, переманил на свою сторону даже республиканцев.

Инаугурационная речь стала судьбоносной и для Уильяма Гаррисона. Он провел почти два часа при морозе, рассказывая обо всех грядущих свершениях, подхватил болезнь и умер через месяц.

Наконец, после речи процессия едет обратно в Белый дом, где проходят парады и балы в честь инаугурации. Церемония вступления в должность президента США — одна из самых выверенных и расписанных до мельчайших деталей.

Во Франции порядок любят не меньше. Разве что утвержденной даты вступления в должность там нет. Зато другие части протокола бывают крайне дотошными.

Сначала покидающий пост президента политик встречает избранного главу государства на ступенях Елисейского дворца. Затем они уединяются в отдельном кабинете за закрытыми дверями ровно на полчаса. За это время будущий лидер должен получить «ядерный чемоданчик», секретные документы и напутствие от уходящего президента. С этого момента во Франции на несколько десятков минут официально отсутствует глава государства: старый уже сложил полномочия, а новый еще не принял присягу.

После в Зал торжеств Елисейского дворца заходит председатель Конституционного совета. Он во всеуслышание оглашает результаты выборов и имя победителя. Президенту вручают цепь Великого магистра Ордена почетного легиона — символ власти во Франции. Затем новый лидер произносит свою первую речь.

Важный милитаристский пункт вступления президента в должность — смотр республиканской гвардии, которая после этого дает залп из 21 пушки. Так глава государства показывает свою связь с армией. Затем лидер страны садится в кортеж с открытой крышей и, приветствуя граждан Франции, проезжается до Триумфальной арки. На этом церемония официально заканчивается.

А вот в Мексике ритуал меняется от президента к президенту. Основные черты с присягой и инаугурационной речью, конечно, остаются, а вот остальная часть зависит только от настроения избранного главы государства. Кто-то проезжает по главной улице города в кабриолете, кто-то возлагает цветы у памятников в Мехико

Больше всех отличился президент Висенте Фокс . В 2000 году он отправился в трущобный район Тепито и разделил там обед с беспризорниками. Таким образом, политик показал, что собирается бороться с бедностью в стране и не оставит незащищенные слои населения без внимания. Кстати, проводится церемония всегда первого декабря — в один из самых прохладных сезонов в Мексике.

В Латинской Америке вообще свои нравы. Несмотря на явно перенятый опыт США, они, безусловно, вносят национальный колорит в церемонию. Больше всего выделились бразильцы.

Инаугурация там официально проходит 15 марта. А на деле длится всю неделю. Сначала главу государства приводят к присяге и слушают его речь, затем президент — обязательно публично — назначает нескольких министров на должности. Ну и конечно никуда без проезда в открытом авто.

Для самого лидера все заканчивается военным парадом. Но в стране все только начинается. Несколько дней во всех городах, вплоть до самых малых, гремят концерты, фестивали и другие помпезные мероприятия. Люди веселятся и радуются назначению нового президента.

Страны Азии и Африки, особенно бывшие колонии, обычно не имеют богатой политической истории, поэтому просто копируют западные ритуалы. Разве что в Индонезии клянутся не на Библии, а на Коране, а в ЮАР обязательно злым словом поминают белокожих президентов, которые правили страной долгое время и, по мнению коренных африканцев, мешали им жить.

В целом, все церемонии вступления в должность довольно похожи друг на друга. Меняются символы власти, меняется окружение, неизменной остается лишь присяга народу страны и общая торжественность происходящего.