В двух районах Удмуртии назначили новых прокуроров 

Приказом Генпрокурора РФ прокурором Шарканского района назначен старший советник юстиции Николай Овчинников, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Овчинников родился в 1978 году с. Киясово, Киясовского района Удмуртской Республики.
С 1995 года по 2000 год обучался в Институте права, социального управления и безопасности Удмуртского государственного университета.
В 1999 году поступил на службу в органы прокуратуры Удмуртской Республики на должность следователя прокуратуры Граховского района в декабре 1999 года. До назначения работал помощником, заместителем прокурора Граховского района, прокурором Дебесского района Удмуртской Республики.
Новым прокурором Дебесского района приказом Юрия Чайки назначен Павел Филиппов.
Он родился в 1978 году в Воткинске. Окончил Институт права, социального управления и безопасности Удмуртского государственного университета.
Принят на службу в органы прокуратуры Удмуртской Республики на должность следователя Воткинской межрайонной прокуратуры в сентябре 2001 года. До назначения работал старшим следователем прокуратуры, заместителем прокурора Воткинской межрайонной прокуратуры, прокурором Шарканского района Удмуртской Республики.