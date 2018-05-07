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В двух районах Удмуртии назначили новых прокуроров
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В двух районах Удмуртии назначили новых прокуроров 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Приказом Генпрокурора РФ прокурором Шарканского района назначен старший советник юстиции Николай Овчинников, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Овчинников родился в 1978 году с. Киясово, Киясовского района Удмуртской Республики.
С 1995 года по 2000 год обучался в Институте права, социального управления и безопасности Удмуртского государственного университета.
В 1999 году поступил на службу в органы прокуратуры Удмуртской Республики на должность следователя прокуратуры Граховского района в декабре 1999 года. До назначения работал помощником, заместителем прокурора Граховского района, прокурором Дебесского района Удмуртской Республики.
Новым прокурором Дебесского района приказом Юрия Чайки назначен Павел Филиппов.
Он родился в 1978 году в Воткинске. Окончил Институт права, социального управления и безопасности Удмуртского государственного университета.
Принят на службу в органы прокуратуры Удмуртской Республики на должность следователя Воткинской межрайонной прокуратуры в сентябре 2001 года. До назначения работал старшим следователем прокуратуры, заместителем прокурора Воткинской межрайонной прокуратуры, прокурором Шарканского района Удмуртской Республики.
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