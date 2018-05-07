В двух районах Удмуртии назначили новых прокуроров

Приказом Генпрокурора РФ прокурором Шарканского района назначен старший советник юстиции Николай Овчинников , сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Овчинников родился в 1978 году с. Киясово, Киясовского района Удмуртской Республики

С 1995 года по 2000 год обучался в Институте права, социального управления и безопасности Удмуртского государственного университета.

В 1999 году поступил на службу в органы прокуратуры Удмуртской Республики на должность следователя прокуратуры Граховского района в декабре 1999 года. До назначения работал помощником, заместителем прокурора Граховского района, прокурором Дебесского района Удмуртской Республики.

Он родился в 1978 году в Воткинске . Окончил Институт права, социального управления и безопасности Удмуртского государственного университета.