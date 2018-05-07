Вдребезги разбилось стеклянное ограждение в ТРЦ «Сан Сити»

ЧП произошло утром в понедельник, 7 мая, в одном из самых популярных торгово-развлекательных центров города, сообщает «Инцидент Новосибирск ». Неожиданно стеклянное ограждение полетело вниз, упав на открытую площадку рядом с эскалатором.

Легко представить, что могло случиться, если бы конструкция приземлилась на людей. Однако, к счастью, в этот момент перед эскалатором никого не было. Причины произошедшего выясняются.

«Жалко, что мимо не проходил директор или владелец ТЦ. Рассыпается все на глазах, выходы проверили, а техническое состояние — забыли», — прокомментировали увиденное подписчики паблика.

После трагедии в кемеровской «Зимней вишне», которой недавно минуло 40 дней, по всей стране прошли массовые проверки ТЦ на соответствие нормам безопасности. В Новосибирске проверки выявили 26 нарушений в десяти торговых центрах, в том числе заваленные эвакуационные выходы и неисправные пожарные сигнализации. Проверка и внеплановые эвакуации были проведены и в ТРЦ «Сан Сити».