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Вдребезги разбилось стеклянное ограждение в ТРЦ «Сан Сити»
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Вдребезги разбилось стеклянное ограждение в ТРЦ «Сан Сити» 

Все новости Новосибирской области 50 минут назад
Фото: Все новости Новосибирской области
ЧП произошло утром в понедельник, 7 мая, в одном из самых популярных торгово-развлекательных центров города, сообщает «Инцидент Новосибирск». Неожиданно стеклянное ограждение полетело вниз, упав на открытую площадку рядом с эскалатором.
Легко представить, что могло случиться, если бы конструкция приземлилась на людей. Однако, к счастью, в этот момент перед эскалатором никого не было. Причины произошедшего выясняются.
«Жалко, что мимо не проходил директор или владелец ТЦ. Рассыпается все на глазах, выходы проверили, а техническое состояние — забыли», — прокомментировали увиденное подписчики паблика.
После трагедии в кемеровской «Зимней вишне», которой недавно минуло 40 дней, по всей стране прошли массовые проверки ТЦ на соответствие нормам безопасности. В Новосибирске проверки выявили 26 нарушений в десяти торговых центрах, в том числе заваленные эвакуационные выходы и неисправные пожарные сигнализации. Проверка и внеплановые эвакуации были проведены и в ТРЦ «Сан Сити».
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