Ямальские общественники рассказали депутату, что стопорит сбор вторсырья

О проблеме на личном приеме депутату Госдумы РФ Владимиру Пушкарёву в Салехарде поведал исполнительный директор Союза оленеводов ЯНАО Тимур Акчурин. Он отметил, что организация реализует различные проекты. В частности, запустили акцию «Книга в каждый чум». По договоренности с факториями и общинниками, активисты распространяют среди тундровиков литературу различного жанра, а также методические пособия в помощь оленеводам, охотникам и рыбакам.

Несколько лет активисты организуют сбор макулатуры, такую идею инициировали ямальские школьники. Каждый год юное поколение и общественники собирают по 4-5 тонн бумаги и картона, пригодных для переработки. Раньше общественники сдавали вторсырье индивидуальному предпринимателю, которая наладила выпуск туалетной бумаги. Однако сейчас производство не работает и перед общественниками встал насущный вопрос — куда девать собранное.

— Практика была успешной и ее нужно реанимировать. Конечно, может быть налаживать переработку с экономической точки зрения здесь не выгодно, но тогда нужно искать варианты в других регионах, — отметил он.

По мнению Тимура Акчурина решить вопрос по всей стране могла бы федеральная программа по утилизации и переработке твердых коммунальных отходов. Вопрос Владимир Пушкарев взял в работу. По его мнению, такие обращения ценны тем, что касаются не только конкретного человека, а общественно значимых проблем. Но как отметил депутат, чаще всего ямальцы приходят на прием с жилищными неурядицами.

— Зачастую обращения касаются переселения из ветхого и аварийного жилья, реже — проблем дольщиков, бывают обращения и по работе управляющих компаний. Иногда, чтобы помочь людям, приходится прибегать к силовым методам и возможностям прокуратуры . Некоторые обращения отрабатываются через профильные министерства, — рассказал Владимир Пушкарёв.

Бывают и курьезные случаи, к примеру, однажды ямалец предложил купить квартиру, которая ему не принадлежала, причем по весьма завышенной цене.

Коллективные обращения чаще всего касаются экологии, что депутата, не первый год занимающегося этой сферой, не может не радовать. Кстати, Владимир Пушкарёв рассказал, что в этом году продолжится проект «Будущее Арктики». Напомним, что в рамках акции, которую инициировал депутат, прошлым летом волонтеры ликвидировали несанкционированные свалки. Сейчас идет подготовка к новому сезону.