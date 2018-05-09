С 10 по 12 мая в Прикамье ожидаются заморозки до -3

Пермяков предупреждают о похолодании.

По данным Пермского гидрометцентра с 10 по 12 мая местами по Пермскому краю ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы от -1 до -3°. Садоводам рекомендуют позаботиться о растениях. Для защиты от заморозков их можно укрыть полимерной пленкой, нетканым материалом (спанбондом), соломой.

«Ночь на 10 мая ожидается в Пермском крае холодной. В Перми может пойти мокрый снег при температуре воздуха 0.. +2°. Днём 10 мая при сохранении облачной погоды в тылу циклона также будет холодно (+5… +10°), причём на севере края температура будет чуть выше, чем на юге», — сообщают в ГИС-Центре ПГНИУ.

В пятницу 11 мая ожидается кратковременное потепление. В Перми максимальная температура может подняться до +15°. Однако потепление окажется слабым и недолгим, уже 12 мая его сменит очередное арктическое вторжение с Карского моря.

«Это вторжение произойдет без сильных осадков, но будет сопровождаться порывистым северным ветром и понижением температуры днем 12 мая до +5… +10°. В ночь на 13 мая ожидаются повсеместные заморозки (в ряде районов до -5°), но днём воздух в арктическом антициклоне начнет прогреваться, температура существенно повысится», — предупреждают синоптики.

МЧС напоминают правила безопасности: уходя из дома, закрывайте окна, балконные двери, выключайте электроприборы. Не допускайте использование неисправных электроприборов.

Отдыхающих на природе предупреждают об опасностях переохлаждения.

Осадки и заморозки делают особо опасными дороги. Чтобы избежать ДТП стоит быть предельно внимательными на дороге.