Регоператора по обращению с ТКО выбрали для Горного кластера Южного Урала

Регоператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами выбрали для Горного кластера Челябинской области , куда входят территории Сатки, Усть-Катава , Аши, Катав-Ивановска и Трёхгорного, сообщают в пресс-службе регионального министерства экологии.

Заявки на конкурс подали две компании, победителем выбрали предприятие из Сатки. Новому регоператору предстоит заключить договоры на оказание услуг с собственниками отходов, населением и предприятиями, обосновать и согласовать свой тариф, в состав которого войдут тарифы на сбор, транспортировку, сортировку мусора, на его обезвреживание и захоронение на полигоне. Кроме того, за счет средств федерального экологического сбора минэкологии и муниципалитеты в Сатке и Трехгорном построят мусоросортировочные комплексы, а в Усть-Катаве и Аше — мусороперегрузочные станции с элементами сортировки.

«С сегодняшнего дня в Челябинской области формирование новой системы обращения с коммунальными отходами переходит на новый этап — у нас выбраны все регоператоры во всех пяти кластерах. Теперь вопросы, связанные с утилизацией отходов, будут решать не муниципальные власти, не каждый район по-своему, а региональные операторы по установленным нормативам с централизованным контролем качества и оплатой этой услуги», — отметила и. о. министра экологии Челябинской области Яна Куприкова.

Напомним, ранее регоператоров выбрали для Магнитогорского, Карабашского и Челябинского кластеров, причём в областном центре процедура затянулась из-за жалоб других участников конкурса.