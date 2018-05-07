С утра не проехать: возле памятника Жукову 8 мая перекроют дороги

Улицы возле штаба ЦВО перекроют 8 мая на время возложения цветов к памятнику Георгию Жукову . Движение транспорта будет закрыто с 09:45 до 11:00.

Согласно постановлению администрации Екатеринбурга , автомобилисты не смогут проехать по нечетной стороне проспекта Ленина от Восточной до Луначарского, по Бажова от Первомайской до Малышева, по Кузнечной от Первомайской до Малышева.

Памятник Георгию Жукову был установлен в Екатеринбурге к 50-летию годовщины Великой Победы. Инициаторами возведения монумента полководцу, который с февраля 1948-го по март 1953 года занимал должность командующего войсками Уральского военного округа, выступили ветераны.