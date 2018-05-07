С утра не проехать: возле памятника Жукову 8 мая перекроют дороги 

Улицы возле штаба ЦВО перекроют 8 мая на время возложения цветов к памятнику Георгию Жукову. Движение транспорта будет закрыто с 09:45 до 11:00.
Согласно постановлению администрации Екатеринбурга, автомобилисты не смогут проехать по нечетной стороне проспекта Ленина от Восточной до Луначарского, по Бажова от Первомайской до Малышева, по Кузнечной от Первомайской до Малышева.
Памятник Георгию Жукову был установлен в Екатеринбурге к 50-летию годовщины Великой Победы. Инициаторами возведения монумента полководцу, который с февраля 1948-го по март 1953 года занимал должность командующего войсками Уральского военного округа, выступили ветераны.
Ранее мы публиковали полный график перекрытия улиц в связи с празднованием Дня Победы. В этот день пройдет несколько праздничных мероприятий. Перед жителями города выступят группы «Любэ», «Цветы» и Елена Ваенга.