Аэропорт «Толмачево» частично затопило водой из-за аварии

Пол в терминале внутренних авиалиний аэропорта «Толмачево» затопило водой утром 6 мая. В социальных сетях мгновенно появились фотографии и рассказы о том, что грязная вода обладает неприятным запахом, а подвесной потолок кое-где рухнул на пол. Оказалось, что лопнули трубы над терминалом А.

В дальнейшем последствия аварии были устранены. На сайте аэропорта никаких сообщений об инциденте не опубликовано, но представитель «Толмачево» заявил СМИ, что «на производственную деятельность событие не повлияло. „Аэропорт работает в штатном режиме“, — заверил работник новосибирского „Толмачево“.

Это не единственное происшествие в сибирских аэропортах за минувшие выходные. В субботу из-за сообщения о заложенной бомбе были эвакуированы сотрудники и пассажиры красноярского аэропорта „Емельяново“. Осмотр терминала силами полиции и взрывотехников ни к чему не привел — бомба не была найдена, и звонок посчитали ложным. Эвакуированных пассажиров временно разместили в аэропорту „Черемшанка“.