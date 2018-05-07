Парк Победы в Пятигорске торжественно открыли после реконструкции

Главным украшением стала монументальная стела Победы высотой 8,5 метров с надписью «Никто не забыт. Ничто не забыто». Тематику победы над немецкими захватчиками поддерживают 13 мемориальных тумб с выгравированными именами городов-героев. На центральной аллее парка появился большой фонтан с круглой чашей, новые лавочки, урны и фонари.

Не забыли и о благоустройстве остальной части парка. Замусоренную лесополосу привели в порядок в рамках городских субботников, вымостили набережную у Новопятигорского озера, организовали детскую площадку и высадили новые клумбы и деревья.

В рамках торжественного открытия парка после первой очереди реконструкции для горожан выступили народные и эстрадные коллективы, работала танцплощадка «Рио-Рита» в стиле ретро и полевая кухня, на которой всех желающих угостили солдатской кашей.