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Ночью открыли стрельбу, немцы ничего не поняли: фронтовик о начале операции под Невелем
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Ночью открыли стрельбу, немцы ничего не поняли: фронтовик о начале операции под Невелем 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Сам Сухолуцкий прошел почти всю войну — его призвали в Киеве, в итоге он командовал минометной ротой. В январе 1943-го был тяжело ранен под Невелем — возглавлял операцию. Его группа должна была отбить высоту у немцев.
Российский музыкальный коллектив «Хор Турецкого» провел в Берлине концерт под открытым небом в рамках исторического марафона по городам Европы. Жители домов выходили на балконы и открывали настежь окна, чтобы послушать русскую «Катюшу» или «Три танкиста».
В первом ряду среди зрителей были те, ради кого устраивался этот концерт — ветераны Великой Отечественной войны, кто по разным причинам уже много лет подряд отмечает День Победы вдали от Родины. Бела Левина рассказала, что война ее застала 12-летней девочкой — тогда с толпой беженцев были вынуждены идти пешком до Ржева из Витебска — прошли шестьсот километров.
«Столько народу… Я помню, мы шли, и прямо над людьми летел немецкий самолет и начал стрелять прямо по людям», — рассказала Бэла Левина.
Фронтовик Мирон Сухолуцкий — с концертов и праздничных мероприятий уходит пораньше — не хочет оставлять надолго свою любимую жену Розу, с которой вместе уже больше 70 лет, почти 30 из которых они живут в Берлине. Сам Сухолуцкий прошел почти всю войну — его призвали в Киеве, в итоге он командовал минометной ротой. В январе 1943-го был тяжело ранен под Невелем — возглавлял операцию. Его группа должна была отбить высоту у немцев.
«Заняли высоту — ночью открыли стрельбу — они не поняли, в чем суть и начали друг с другом перестреливаться — тяжелой глыбой. Была опухоль, меня отправили в больницу», — рассказал Мирон Сухолуцкий.
Невельская наступательная операция — фронтовая наступательная операция Красной армии против немецких войск во время Великой Отечественной войны. Проводилась с 6 по 10 октября 1943 года частью сил Калининского фронта с целью овладения Невелем.
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