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Во Владивостоке охранник общежития напал на студентку
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Во Владивостоке охранник общежития напал на студентку 

Primpress 59 минут назад
Фото: Primpress
В темное время суток в полицию позвонила 19-летняя девушка и заявила о нанесении ей телесных повреждений, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.
Студентка одного из университетов пояснила, что вернулась в общежитие и попыталась пройти в свою комнату, но ее грубо остановил охранник.
Недовольный поздним визитом мужчина попытался вытолкнуть студентку на улицу, но та отказалась. Тогда охранник применил физическую силу, а пострадавшая позвонила в полицию и сообщила о нападении и нанесении побоев.
В свою защиту охранник позже сообщил, что девушка была в нетрезвом виде и оскорбила его нецензурной бранью.
Стражи порядка по факту обращения горожанки проводят проверку. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего конфликта.
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