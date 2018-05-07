Во Владивостоке охранник общежития напал на студентку

В темное время суток в полицию позвонила 19-летняя девушка и заявила о нанесении ей телесных повреждений, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах

Студентка одного из университетов пояснила, что вернулась в общежитие и попыталась пройти в свою комнату, но ее грубо остановил охранник.

Недовольный поздним визитом мужчина попытался вытолкнуть студентку на улицу, но та отказалась. Тогда охранник применил физическую силу, а пострадавшая позвонила в полицию и сообщила о нападении и нанесении побоев.

В свою защиту охранник позже сообщил, что девушка была в нетрезвом виде и оскорбила его нецензурной бранью.

Стражи порядка по факту обращения горожанки проводят проверку. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего конфликта.