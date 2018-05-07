Три детских поликлиники хотят построить в Костроме за 18 месяцев

Костроме до конца 2019 года должны построить 3 поликлиники, узнал KOSTROMA.TODAY. Об этом заявили на оперативном совещании в областной администрации.

Планируется, что их построят застройщики при возведении новых домов. Для этого в Костроме готовы выделить три земельных участка: в Заволжье , м-не Давыдовский и на улице Юных Пионеров.

При этом власти заявили, что поликлиники должны быть готовы к открытию одновременно с окончанием строительства самого дома, в котором их разместят. Таким образом, те люди, которые въедут в новые дома, смогут почти сразу пользоваться услугами новых больниц.

В областной администрации заявили, что три новых поликлиники должны построить до конца следующего, 2019 года.

Напомним, новых зданий для поликлиник в Костроме не строилось несколько десятилетий.