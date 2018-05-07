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Три детских поликлиники хотят построить в Костроме за 18 месяцев
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Три детских поликлиники хотят построить в Костроме за 18 месяцев 

Kostroma.Today 1 час назад
Фото: Kostroma.Today
В Костроме до конца 2019 года должны построить 3 поликлиники, узнал KOSTROMA.TODAY. Об этом заявили на оперативном совещании в областной администрации.
Планируется, что их построят застройщики при возведении новых домов. Для этого в Костроме готовы выделить три земельных участка: в Заволжье, м-не Давыдовский и на улице Юных Пионеров.
При этом власти заявили, что поликлиники должны быть готовы к открытию одновременно с окончанием строительства самого дома, в котором их разместят. Таким образом, те люди, которые въедут в новые дома, смогут почти сразу пользоваться услугами новых больниц.
В областной администрации заявили, что три новых поликлиники должны построить до конца следующего, 2019 года.
Напомним, новых зданий для поликлиник в Костроме не строилось несколько десятилетий.
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