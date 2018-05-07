Генсек ООН осудил нападение на мечеть в восточной части Афганистана

По его словам, А. Гутерриш выражает глубокие соболезнования семьям погибших и желает скорейшего выздоровления пострадавшим.

Генсек всемирной организации выражает солидарность с афганскими гражданами, желающими воспользоваться своим конституционным правом и принять участие в предстоящих парламентских выборах.

Как сообщили в воскресенье местные чиновники, в результате взрыва бомбы в восточной афганской провинции погибли по меньшей мере 14 человек, еще 33 получили ранения.

Пресс-секретарь губернатора провинции заявил, что взрыв произошел, когда некоторые люди молились, а другие собрались для получения своих регистрационных карточек избирателей.