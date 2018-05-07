В Челябинске могут вырасти платежи за общедомовое имущество

Жители Челябинска скоро могут увидеть новые цифры в квитанциях в графе «общедомовые нужды», которые будут выше существующих.

Все потому, что управляющие компании начнут брать плату за чердаки и подвалы. Оказалось, что до сих пор их площадь при начислении не учитывается. Таких данных просто нет.

«С советских времен по инструкциям технического учета и строительным нормам площади чердаков и подполий не включались в площади многоквартирных домов. Их замеры не производились и показатели не отражались в технических паспортах БТИ. Такое же правило соблюдается сегодня при выполнении кадастровых работ, — объяснила начальник ОГУП «Областной центр технической инвентаризации» по Челябинской области Ирина Морозова . — Следовательно, актуальной и полной информации об общемимуществе многоквартирных домов нигде нет».

Восполнить недочет можно только после проведения необходимых замеров и составления дополнительных документов к уже существующим техническим паспортам дома. Несколько управляющих компаний уже начали выполнять такую работу.

Включение подвалов и чердаков в перечень общедомового имущества неизбежно приведет к росту платежей по ОДН за электроэнергию и воду.