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В Тарко-Сале установили купол и крест на новой часовне
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В Тарко-Сале установили купол и крест на новой часовне 

Красный Север 1 час назад
Фото: Красный Север
Часовня появилась благодаря инициативе местных воинов-афганцев. Они и стали главными благотворителями строительства.
Осветил купол и крест настоятель Свято-Никольского храма протоиерей Алексей. На территории храма и появилась часовня, названная в честь великомученика Георгия Победоносца. Имя этого святого выбрано, потому что идея строительства, также как и ее воплощение принадлежит воинам-афганцам. Его военные считают своим покровителем.
Часовня была задумана Советом ветеранов, когда его возглавлял Дмитрий Самородный. Место осветили еще в 2012 году. А вот возвести ее смогли только шесть лет спустя. Буквально за два месяца на территории храма появилось место, где будут поминаться все павшие воины, начиная с древних времен и до наших дней, сообщает Пуровская телерадиокомпания «Луч».
Главный источник финансирования строительства — благотворительная помощь воинов-афганцев. Только купол обошелся им в 200 тысяч рублей. Общая стоимость часовни 520 тысяч. В закладке здания есть даже кирпич с Бесланской школы.
В часовне еще не установлены окна и двери. Эту работу запланировали на осень, тогда же начнется внутренне обустройство.
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