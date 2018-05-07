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В Красноярском крае железнодорожный начальник пойдет под суд за смерть электрика
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В Красноярском крае железнодорожный начальник пойдет под суд за смерть электрика 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Иланская транспортная прокуратура направила в районный суд уголвное дело, возбужденное в отношении бывшего начальника Иланской дистанции электроснабжения. Его обвиняют в нарушении требований охраны труда, приведшем к смерти человека.
В январе этого года на одном из участков Красноярской железной дороги проходили работы по восстановлению электроснабжения контактной сети. Обвиняемый, как следует из материалов дела, допустил самовольное проведение работ в действующих электроустановках, а также вышел за пределы заземленного участка вместе с электромонтером.
Из-за этого электромонтер попал под наведенное напряжение, получил серьезную электротравму, потерял сознание и при падении получил еще и черепно-мозговую травму. Через три дня он умер в больнице.
Расследование показало: причина случившегося — несоблюдение требований безопасности труда. Бывший начальник дистанции электроснабжения, ответственный за их выполнение, предстанет перед судом.
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