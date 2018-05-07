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Боеприпасы нашел в мусорном баке на улице житель Владивостока
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Боеприпасы нашел в мусорном баке на улице житель Владивостока 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
В мусорных баках на улице Зои Космодемьянской во Владивостоке местный житель нашел гранату. Как оказалось, она была учебной. Прибывшие правоохранители оцепили территорию и обнаружили пакет с другими боеприпасами. Об этом сообщило ИА PrimaMedia.
После поступления в полицию информации об опасной находке было ограничено движение транспорта. Территорию в районе дома № 27 по улице Зои Космодемьянской обследовали кинолог с собакой и саперы.
По уточненным данным, кроме гранаты в мусорном контейнере нашли сигнальные ракеты в пакете.
Двумя днями ранее в деревне Белавино под Клином в Подмосковье был найден артиллерийский снаряд времен ВОВ.
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