Боеприпасы нашел в мусорном баке на улице житель Владивостока

В мусорных баках на улице Зои Космодемьянской во Владивостоке местный житель нашел гранату. Как оказалось, она была учебной. Прибывшие правоохранители оцепили территорию и обнаружили пакет с другими боеприпасами. Об этом сообщило ИА PrimaMedia.

После поступления в полицию информации об опасной находке было ограничено движение транспорта. Территорию в районе дома № 27 по улице Зои Космодемьянской обследовали кинолог с собакой и саперы.

По уточненным данным, кроме гранаты в мусорном контейнере нашли сигнальные ракеты в пакете.