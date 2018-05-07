Дайджест научно-популярных мероприятий 7-13 мая

Что за пузыри есть в Млечном Пути, почему мы любим ужастики, что чувствуют космонавты в иммерсивной ванне, какие загадки скрывает мир обычной лужи и что такое молекулярная эволюция. Чтобы вы узнали об этом, фестиваль популяризации психологии разместится на трех этажах, Летняя школа встала лагерем в парке «Музеон», а лектории о космосе и медицине выезжают в новые города. Новый еженедельный дайджест от Indicator.Ru рассказывает о событиях не только в столице и Санкт-Петербурге , но и в Калуге и Воронеже.

Моделирование условий космического полета

Рассказ о ванне сухой иммерсии от испытателя-добровольца

Зачем идти: узнать, что такое сухая иммерсия, для чего космонавты по пять суток лежат в ванне и что чувствуют в это время. Лектор расскажет, как подобные эксперименты помогают моделировать невесомость и что еще исследуют в Институте медико-биологических проблем, созданном в 1963 году инициативе академиков Мстислава Келдыша и Сергея Королева

Кто рассказывает: Александр Хохлов , инженер-конструктор космического приборостроения Центрального научно-исследовательского института робототехники и технической кибернетики, член Российской академии космонавтики имени К. Э. Циолковского

Когда: 7 мая, понедельник, 19:30 — 21:00 Где: Санкт-Петербург, Васильевский остров, Биржевая линия, 12. «Реставрация нравов», 2 этаж.

Стоимость: 300 рублей, студентам и школьникам — 150 рублей. Можно купить билет на Timepad или заказать его по электронной почте.

Повелители Лужи: занимательная микробиология

Драмы из жизни лужи близ Звенигородской биостанции

Зачем идти: понять, как обычная лужа может быть интереснейшим объектом для изучения и какие микроорганизмы поселяются там. Вы узнаете, почему от луж исходит неприятный запах, и кто в этом виноват, зачем воровать железо и подсовывать соседу магний, кто ест сероводород и дышит азотом. Также лектор объяснит, что нужно, чтобы из вонючей лужи сделать красивую (по нашим, человеческим, меркам, конечно).

Кто рассказывает: Мария Летарова, научный сотрудник Лаборатории вирусов микроорганизмов в Институте микробиологии им. Виноградского РАН (ФИЦ «Биотехнологии» РАН ).

Когда: 8 мая, вторник, 19:30 — 21:00 Где: Москва, ул. Воздвиженка, д.4/7, c.1, книжный магазин «Республика».

Стоимость: Бесплатно, но нужно зарегистрироваться на Timepad.

Наука без гранита

Три этажа научно-популярной психологии и психоанализа

Зачем идти: послушать научно-популярные лекции о привлекательности страшного, силе воли, инстинктах, основных направлениях психологической практики и антисоциальных личностях. На втором этаже фестиваля участников будет ждать лаборатория с тестами и экспериментами, на третьем — доклады о современных направлениях и методах психотерапии и психологи, готовые ответить на все ваши вопросы об их работе.

Кто рассказывает: Ирина Якутенко, Елена Левач, Ольга Сорина, Екатерина Виноградова и другие лекторы фестиваля.

Когда: 8 мая, вторник, 18:00 — 23:00 Где: Санкт-Петербург, ул. Достоевского, 19/21, лит. Б, Интеллектуальный кластер «Игры разума».

Стоимость: Заблаговременно купленный билет будет стоить 1000 рублей, поздний — 1250, а на месте в день фестиваля за него придется отдать уже 1500 рублей. Заказать билет заранее можно на сайте мероприятия.

Мозг: структура, функции, болезни

Медицинский лекторий «Курилки Гутенберга»

Зачем идти: понять, в каких зонах коры больших полушарий рождаются ощущения и эмоции, где формируется речь и в чем кроется сознание. В первой лекции расскажут, что об этом уже успели узнать за пять столетий вскрытий, хирургических операций, несчастных случаев. Во время второй лекции слушатели узнают о механизмах нейродегенеративных заболеваний, с которыми по прогнозам Всемирной организации здравоохранения к 2027 году столкнется в три раза больше человек, чем сегодня.

Когда: 10 мая, четверг, 19:00 — 22:00 Где: Москва, ул. Трубецкая, д. 8, МГМУ имени И. М. Сеченова, Красный зал.

Стоимость: бесплатно, но нужно зарегистрироваться на Timepad.

Черные дыры и ИК-пузыри

Млечный Путь с пузырями и черной дырой

Зачем идти: узнать новые и неожиданные вещи о нашей родной галактике. На первой лекции расскажут о сверхмассивной черной дыре, которая, по мнению ученых, существует в центре нашей галактики и влияет на окружающие звезды и газ. Вторая лекция посвящена инфракрасным пузырям и физическим процессам, которые происходят в данных объектах, а также о том, почему так важно изучать их.

Кто рассказывает: Первую лекцию читает Игорь Тирский — инженер, астроном-любитель, популяризатор астрономии, фотограф. Со второй выступит Анастасия Топчева, аспирант и младший научный сотрудник отдела физики эволюции звезд Института астрономии РАН.

Когда: 10 мая, четверг, 19:00 — 21:00 Где: Москва, ул. Большая Семеновская, 38, Московский Политех.

Стоимость: бесплатно, но нужно зарегистрироваться на Timepad.

2xЛекторий фонда «Эволюция»: «О силе воли» и «Как выжить в чашке Петри»

Сила воли за чашкой Петри

Зачем идти: понять, рождаемся ли мы с проблемами с самоконтролем и недостатком силы воли и что делают с клетками человека в чашке Петри. Из первой лекции можно узнать о том, чем люди, с трудом сопротивляющиеся искушениям, физиологически и биохимически отличаются от тех, у кого этих проблем нет, и что делать с жизненными соблазнами, если вам с этими параметрами не повезло. Вторая лекция посвящена тому, какие эксперименты проводят с клетками человека, как им удается выжить отдельно от организма и что биологи хотят от них узнать.

Кто рассказывает: Первую лекцию прочитает Ирина Якутенко, научный журналист, биолог, в прошлом выпускающий редактор проекта «Чердак», автор книги «Воля и самоконтроль: как гены и мозг мешают нам бороться с соблазнами». О чашке Петри поведает слушателям Анна Урум, студентка кафедры генетики биологического факультета МГУ, лектор научно-популярного проекта «15х4», выпускница «Школы лекторов» фонда «Эволюция».

Когда:12 мая 2018, суббота, 13:00 — 16:00 Где: Воронеж, Проспект Революции, 32, Областной дом молодежи, 3 этаж.

Стоимость: Бесплатно, но нужно зарегистрироваться на Timepad.

Фестиваль Летней школы

Стан науки с танцами и геймдизайном

Зачем идти: ради лекций о молекулярной эволюции, нейронных сетях и глубоком обучении, геологии Солнечной системы, медицине, популяризации науки и коллайдере NICA. В парке «Музеон» развернут свой лагерь все мастерские Летней школы, включая мастерскую «Танец», мастерскую геймдизайна и мастерскую документального кино (ДокКино), и посетители смогут определиться, стоит ли им присоединиться к проекту летом в качестве учеников.

Когда: 13 мая, воскресенье, 10:00 — 22:00 Где: Москва , Крымский вал, владение 2, Парк искусств «Музеон», павильон «Школа».

Стоимость: бесплатно, но нужно зарегистрироваться на Timepad.

Четыре лекции о космосе

Лекторий 15х4 в Калуге

Зачем идти: послушать о жизненных циклах звезд, полетах на луну, северном сиянии и кремнии в космосе. Формат лектория подразумевает 15 живых и ярких лекций по 15 минут от молодых лекторов, с которыми можно пообщаться после мероприятия в неформальной, дружественной атмосфере.

Кто рассказывает: на лектории выступят участники московского отделения «15х4» — Георгий Махатадзе, Мари Слушая, Александр Буран и Мария Гайкович.

Когда: 13 мая, воскресенье, 17:00 — 19:00 Где: Калуга, ул. Октябрьская, 17А, Инновационный культурный центр (ИКЦ).

Стоимость: бесплатно, но нужно зарегистрироваться на Timepad.

Понравился материал? Добавьте Indicator.Ru в «Мои источники» Яндекс. Новостей и читайте нас чаще.

Подписывайтесь на Indicator.Ru в соцсетях: Facebook, ВКонтакте, Twitter, Telegram, Одноклассники.