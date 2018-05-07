Отопительный сезон продолжается в шести муниципалитетах Приморья

В Приморье отопление подаётся в жилые дома и социальные объекты Дальнегорска , Кавалеровского, Ольгинского, Пожарского, Тернейского и Чугуевского районов.

«Кроме того, частично продолжается отопительный сезон в Кировском, Красноармейском, Лазовском и Хорольском районах, также одна котельная работает в Находке », — уточнила директор департамента по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Елена Пархоменко

В остальных городах и районах края уже началась ремонтная кампания по подготовке к будущему отопительному сезону — специалисты приступают к гидравлическим испытаниям теплотрасс, замене оборудования на котельных, к ремонту внутридомовых инженерных систем.

Так, во Владивостоке гидравлические испытания пройдут с 14 мая по 20 июня. По мере выявления повреждений на теплотрассах будет проходить их ремонт.

Всего в Приморье заменят несколько десятков километров теплотрасс, а также восстановят тепловую изоляцию трубопроводов.

Самые крупные участки тепловых сетей восстановят во Владивостоке по улице Нижне-Портовая — здесь планируется заменить 540 метров трубопровода, на проспект 100–летия Владивостока отремонтируют 364 метра и по улице Калинина произведут капитальный ремонт 312 метров теплотрассы.

По словам Елены Пархоменко, предприятие «Примтеплоэнерго» в этом году планирует отремонтировать и заменить более 360 котлов, почти 600 единиц насосного оборудования, более 500 вентиляторов, дымососов и теплообменных аппаратов.

«Также предприятие установит более 40 модульных котельных в городах и районах региона», — отметила руководитель ведомства.

Елена Пархоменко добавила, что на подготовку к следующей зиме только из краевого бюджета будет направлено более 520 миллионов рублей.