Ещё
Отопительный сезон продолжается в шести муниципалитетах Приморья
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Отопительный сезон продолжается в шести муниципалитетах Приморья 

АиФ-Владивосток 1 час назад
Фото: АиФ-Владивосток
В Приморье отопление подаётся в жилые дома и социальные объекты Дальнегорска, Кавалеровского, Ольгинского, Пожарского, Тернейского и Чугуевского районов.
«Кроме того, частично продолжается отопительный сезон в Кировском, Красноармейском, Лазовском и Хорольском районах, также одна котельная работает в Находке», — уточнила директор департамента по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Елена Пархоменко.
В остальных городах и районах края уже началась ремонтная кампания по подготовке к будущему отопительному сезону — специалисты приступают к гидравлическим испытаниям теплотрасс, замене оборудования на котельных, к ремонту внутридомовых инженерных систем.
Так, во Владивостоке гидравлические испытания пройдут с 14 мая по 20 июня. По мере выявления повреждений на теплотрассах будет проходить их ремонт.
Всего в Приморье заменят несколько десятков километров теплотрасс, а также восстановят тепловую изоляцию трубопроводов.
Самые крупные участки тепловых сетей восстановят во Владивостоке по улице Нижне-Портовая — здесь планируется заменить 540 метров трубопровода, на проспект 100–летия Владивостока отремонтируют 364 метра и по улице Калинина произведут капитальный ремонт 312 метров теплотрассы.
По словам Елены Пархоменко, предприятие «Примтеплоэнерго» в этом году планирует отремонтировать и заменить более 360 котлов, почти 600 единиц насосного оборудования, более 500 вентиляторов, дымососов и теплообменных аппаратов.
«Также предприятие установит более 40 модульных котельных в городах и районах региона», — отметила руководитель ведомства.
Елена Пархоменко добавила, что на подготовку к следующей зиме только из краевого бюджета будет направлено более 520 миллионов рублей.
АиФ-Владивосток: последние новости
Андрей Тарасенко провел встречу с главами поселений Приморья Форум ветеранских и молодежных организаций прошел в Уссурийске Подъем уровня рек отмечается в Приморье
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Летчик Ярошенко попрощался с семьей467
Зрители «Евровидения» потребовали замены Самойловой889
Пока вы спали: Россию ждут новые допинговые скандалы12
Страшную надпись нашли на месте пропажи двухлетнего мальчика20
Гибель режиссера Томошевского назвали нелепой17
Видео
03:43
Названо главное достижение Путина
Политика Общество
00:55
Летчик Ярошенко попрощался с семьей
Происшествия В мире
01:09
На Украине рассказали о планах на Крымский мост
В мире Другое
02:59
Зрители «Евровидения» потребовали замены Самойловой
Шоу-бизнес
01:08
Время сюрпризов: рынки ждут новостей от Путина
Рынки Статьи
01:05
Керченский пролив освятили
Общество
00:54
Потоки лавы разрушили десятки домов на Гавайях
Катастрофы Происшествия
00:18
Кремль подавил оппозицию секретным инструментом
Общество Конфликты
00:27
Движение в Москве ограничат из-за инаугурации
Новости Москвы Политика
02:36
Гибель режиссера Томошевского назвали нелепой
Общество Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение