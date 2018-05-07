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«Бессмертный полк» собрали тысячи участников в ЮАР, Северной и Южной Америке
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«Бессмертный полк» собрали тысячи участников в ЮАР, Северной и Южной Америке 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
«Бессмертный полк» прошел по городам Северной и Южной Америки. В преддверии Дня Победы в акции-шествии в Нью-Йорке приняли участие около двух тысяч человек. В Вашингтоне на улицы вышли порядка 700 человек, в том числе посол России в США Анатолий Антонов. Кроме того, к акции присоединились жители Бостона.
Шествие «Бессмертного полка» прошло и в Южной Америке. В столице Аргентины его участниками стали около 150 человек. Среди них были сотрудники дипмиссии и торгового представительства России. Колонна прошла по центральным улицам Буэнос-Айреса.
В Йоханнесбурге на территории храма преподобного Сергия Радонежского Русской православной церкви почтить память ветеранов Великой Отечественной Войны собрались более 200 человек. К акции ЮАР присоединилась в 2016 году и с каждым годом число участников марша памяти становится все больше.
RT со ссылкой на российское посольстве в Великобритании, пишет, что около 200 человек приняли участие в акции «Бессмертный полк» в честь победы в Великой Отечественной войне в Манчестере.
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