«Бессмертный полк» собрали тысячи участников в ЮАР, Северной и Южной Америке 

«Бессмертный полк» прошел по городам Северной и Южной Америки. В преддверии Дня Победы в акции-шествии в Нью-Йорке приняли участие около двух тысяч человек. В Вашингтоне на улицы вышли порядка 700 человек, в том числе посол России в США Анатолий Антонов. Кроме того, к акции присоединились жители Бостона.
Шествие «Бессмертного полка» прошло и в Южной Америке. В столице Аргентины его участниками стали около 150 человек. Среди них были сотрудники дипмиссии и торгового представительства России. Колонна прошла по центральным улицам Буэнос-Айреса.
В Йоханнесбурге на территории храма преподобного Сергия Радонежского Русской православной церкви почтить память ветеранов Великой Отечественной Войны собрались более 200 человек. К акции ЮАР присоединилась в 2016 году и с каждым годом число участников марша памяти становится все больше.
RT со ссылкой на российское посольстве в Великобритании, пишет, что около 200 человек приняли участие в акции «Бессмертный полк» в честь победы в Великой Отечественной войне в Манчестере.