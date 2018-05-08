Политологи оценили вероятность новых отставок среди губернаторов

Новые отставки

Кроме того, прямые выборы ожидаются в 13 регионах, где в конце 2017 — начале 2018 годов были назначены временно исполняющие обязанности губернаторов — это Самарская, Нижегородская, Орловская, Новосибирская, Омская, Ивановская, Воронежская, Кемеровская, Псковская области, Красноярский и Приморский края. В Ненецком автономном округе Дагестане глав выберут путем голосования в парламенте.

Опрошенные РИА Новости эксперты считают, что в ближайшие месяц-полтора не исключены новые досрочные губернаторские отставки, в том числе в тех регионах, где у глав субъектов заканчивается срок полномочий.

"Я думаю, это вполне возможно, потому что предстоит большая кадровая ротация в формате: федеральное правительство, администрация президента , госкорпорации и регионы", — сказал РИА Новости президент коммуникационного холдинга «Минченко Консалтинг» Евгений Минченко , отвечая на вопрос, пополнится ли список новыми регионами и новыми фамилиями.

Он добавил, что по-прежнему ходят упорные слухи, что один из губернаторов — а, возможно, их будет больше — перейдет в федеральное правительство, и в связи с этим могут появиться новые регионы, где в этом году пройдут выборы губернатора. Кроме того, среди тех регионов, где в этом году предстоят плановые выборы, есть вероятность, что некоторые действующие губернаторы на следующий срок не пойдут.

"Я думаю, что до конца июня все эти вопросы будут решены", — сказал Минченко.

По мнению главы фонда «Петербургская политика» Михаила Виноградова , ситуация двойственная.

"С одной стороны, число избирательной кампании и без того велико, и ими трудно управлять. С другой стороны, ротации 2017 года создали определенную психологическую и политическую удовлетворенность федеральной власти, и видно, что досрочные ротации тоже нравятся", — считает Виноградов.

По его словам, если говорить о досрочных заменах, то в зоне риска чаще всего называют Якутию, временами — Алтайский край, иногда — Санкт-Петербург Костромскую область . Виноградов считает, что есть еще ряд регионов, где замена всегда возможна — это Курская, Липецкая области, Краснодарский край и некоторые другие. Виноградов также не исключил, что возможны неожиданные избирательные кампании, связанные с делегирование губернаторов на федеральный уровень.

По мнению эксперта, в ближайшие недели предстоит поиск кадрового решения по тем регионам, где заканчиваются полномочия действующих губернаторов.

"В зоне риска как минимум Магадан , неясна ситуация по Чукотке, Владимиру, еще по ряду территорий", — добавил глава фонда.

Кандидаты-фавориты vs кандидаты от оппозиции

Оба эксперта считают, что назначенные в конце 2017 — начале 2018 годов временно исполняющие обязанности глав регионов примут участие в сентябрьских выборах.

"Что касается врио, я думаю, все-таки настрой на то, что все они пойдут на выборы, есть. Хотя степень успешности врио отличается. Мы видим ряд территорий, где вхождение врио было более проблемным, например, в Новосибирской области ", — пояснил Виноградов.

Минченко также считает, что все врио пойдут в сентябре на выборы.

"Знаю, ходят упорные слухи, что некоторые врио губернаторов на выборы не пойдут, но я думаю, что они не имеют под собой оснований. Президент оказал доверие, и было бы странно, если бы в итоге люди, которым доверяет Владимир Путин, на выборы не пошли", — сказал Минченко.

Он напомнил, что на сегодняшний день был всего один случай, когда врио губернатора не принял участие в выборах — это Евгений Зеничев, назначенный врио губернатора Калининградской области в конце июля 2016 года, и уже в начале октября того же года оставивший этот пост.

При этом эксперты отмечают, что победа на выборах кандидатов-лидеров будет зависеть от наличия или отсутствия сильных конкурентов.

"Будет несколько регионов, где оппозиция может достаточно интересно выступить. Я думаю, что номер один — это Новосибирская область, где мэр Новосибирска Анатолий Локоть является реальным претендентом на победу. Я думаю, что можно ожидать интересную кампанию в Алтайском крае и Московской области", — считает Минченко.

Он добавил, что в случае досрочной отставки главы Якутии в республике также может быть интересная кампания, так как и у коммунистов , и у эсеров здесь традиционно сильные позиции.

По мнению Виноградова, накал конкурентной борьбы будет зависеть от того, кто пройдет через муниципальный фильтр.