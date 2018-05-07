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Металлоинвест наградил победителей журналистского конкурса имени Воробьева
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Металлоинвест наградил победителей журналистского конкурса имени Воробьева 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
В курском Доме журналиста состоялось подведение итогов 18-го журналистского конкурса на военно-патриотическую тему имени писателя-фронтовика Константина Воробьева.
Его организаторами традиционно являются предприятие компании «Металлоинвест» Михайловский ГОК и Союз журналистов Курской области.
В этом году на конкурс поступило почти 100 работ от 76 журналистов и внештатных авторов из 43-х средств массовой информации. Лауреатами названы 23 конкурсанта. Среди новшеств этого года — вручение премий телеоператорам за участие в создании репортажей и программ, а также специальная номинация — за верность военно-патриотической теме.
«Хочу поблагодарить компанию «Металлоинвест» за поддержку такого важного журналистского конкурса на протяжении уже 18 лет, — сказал на церемонии награждения руководитель Союза журналистов Курской области Константин Строев. — Этот год для нас особый, мы отметили 75-летие освобождения Курской области, впереди 75-летие Курской битвы. В своих материалах журналисты сохраняют память об этих и других событиях Великой Отечественной войны, через героев своих материалов доносят до нас подлинные факты и правду о войне».
Константин Строев отметил, что было непросто выбрать лучшие работы. Наиболее интересными стали материалы, пропущенные через чувства авторов.
«Почему нас задевает, когда переписывается история, когда победу в войне приписывают другим странам? Потому что перечеркивается память о настоящих победителях, наших дедах и прадедах, погибших на фронтах, в концлагерях, в партизанском подполье, — поделилась лауреат конкурса, корреспондент газеты «Железногорские новости» Галина Лысова. — Мы учим детей в школе. Но важны еще живые мероприятия, пропущенные через сердце. Такие как Бессмертный полк, литературные конкурсы, где ты рассказываешь о своем родном герое, а помнишь подвиг их всех, в том числе и лежащих в безымянных могилах».
Компания «Металлоинвест» является партнером региона в решении многих социальных задач. Ежегодно в канун Дня Победы при поддержке Компании проходят поздравления ветеранов и целый ряд спортивных и культурных мероприятий патриотической направленности. В этом году на празднование Дня Победы в Железногорске Металлоинвест направил 1,8 млн рублей.
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