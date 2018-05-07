Автопробег в Советском посвятят празднованию 9-го мая

В Советском пройдет праздничный автомотопробег, который состоится 8 мая. Его посвятят празднованию 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

Как сообщает МК «Югра», пробег стартует на площади у «Ледового дворца» (со стороны ул. Гастелло) в 18.00. После чего пройдет возложение цветов к мемориалу «Наказ Матери». Закончится автопробег у городского парка. Помимо автомотопробега жителей города ждет концертная программа «Мы -наследники Победы», а также выставка автомобилей.

Также, в этот день в 9.00 у мемориала «Наказ матери» жители города встретятся с участниками медиа-экспедиции «Победа –одна на всех».