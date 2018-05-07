Ещё
Красноярский парк «Роев ручей» обработан от клещей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Движение в Москве ограничат из-за инаугурации
Движение в Москве ограничат из-за инаугурации

Красноярский парк «Роев ручей» обработан от клещей 

АиФ Красноярск 1 час назад
Фото: АиФ Красноярск
Обработка травы и кустарников от клещей прошла в парке флоры и фауны «Роев ручей». Об этом сообщили в пресс-службе зоопарка.
В этом сезоне обработка проведена уже в третий раз. Клещей травят не только в самом зоопарке, но и на остановке, и на участках возле парковки.
Напоминаем, что в заповеднике «Столбы» химическая обработка от клещей не проводится. Посетителям необходимо соблюдать меры личной безопасности — пользоваться инсектецидами, носить защитную одежду. Также рекомендуется иметь страховку и ставить прививки.
АиФ Красноярск: последние новости
Названы места в Красноярске, где есть случаи присасывания клещей В Красноярском крае начался массовый сбор черемши Красноярские общественники придумали новый метод борьбы с фальсификатом
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Летчик Ярошенко попрощался с семьей289
Зрители «Евровидения» потребовали замены Самойловой833
На Украине рассказали о планах на Крымский мост527
Страшную надпись нашли на месте пропажи двухлетнего мальчика7
Гибель режиссера Томошевского назвали нелепой11
Видео
01:09
На Украине рассказали о планах на Крымский мост
В мире Другое
02:59
Зрители «Евровидения» потребовали замены Самойловой
Шоу-бизнес
01:08
Время сюрпризов: рынки ждут новостей от Путина
Рынки Статьи
01:05
Керченский пролив освятили
Общество
00:18
Кремль подавил оппозицию секретным инструментом
Общество Конфликты
02:36
Гибель режиссера Томошевского назвали нелепой
Общество Происшествия
00:48
«Терминаторы» показали в действии
Армия Оружие
04:55
Хабенский устроил перепалку с журналисткой
Шоу-бизнес
00:28
Сулейман Керимов госпитализирован
Политика
00:31
Бузова сообщила о замужестве
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение