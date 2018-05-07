Красноярский парк «Роев ручей» обработан от клещей 

Обработка травы и кустарников от клещей прошла в парке флоры и фауны «Роев ручей». Об этом сообщили в пресс-службе зоопарка.
В этом сезоне обработка проведена уже в третий раз. Клещей травят не только в самом зоопарке, но и на остановке, и на участках возле парковки.
Напоминаем, что в заповеднике «Столбы» химическая обработка от клещей не проводится. Посетителям необходимо соблюдать меры личной безопасности — пользоваться инсектецидами, носить защитную одежду. Также рекомендуется иметь страховку и ставить прививки.