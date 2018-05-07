В уфимской мэрии утвердили проект по застройке старого квартала возле храма

Уфимские власти утвердили проект планировки и межевания территории, ограниченной улицами Менделеева, Бехтерева, Пирогова в Кировском районе города. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Речь идёт о застройке одного из первых кварталов Уфы , где находится старейший храм, который никогда в своей истории не закрывался — Свято-Сергиевский собор.

Проектом предлагается снос «существующей малоценной ветхой застройки, гаражей, инженерных сетей» на участке площадью 3,69 га, ограниченном улицами Менделеева, Бехтерева, Пирогова.

Здесь предполагается построить три новых жилых дома от 3-5 до 35 этажей, трансформаторных подстанций, здание предприятия быстрого питания и пешеходной аллеи.

Однако, местные жители считают, что такая застройка спровоцирует транспортную проблему микрорайоне, переполнит местные школу и детсад.