Ещё
В уфимской мэрии утвердили проект по застройке старого квартала возле храма
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Движение в Москве ограничат из-за инаугурации
Движение в Москве ограничат из-за инаугурации

В уфимской мэрии утвердили проект по застройке старого квартала возле храма 

АиФ-Уфа 1 час назад
Фото: АиФ-Уфа
Уфимские власти утвердили проект планировки и межевания территории, ограниченной улицами Менделеева, Бехтерева, Пирогова в Кировском районе города. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.
Речь идёт о застройке одного из первых кварталов Уфы, где находится старейший храм, который никогда в своей истории не закрывался — Свято-Сергиевский собор.
Проектом предлагается снос «существующей малоценной ветхой застройки, гаражей, инженерных сетей» на участке площадью 3,69 га, ограниченном улицами Менделеева, Бехтерева, Пирогова.
Здесь предполагается построить три новых жилых дома от 3-5 до 35 этажей, трансформаторных подстанций, здание предприятия быстрого питания и пешеходной аллеи.
Однако, местные жители считают, что такая застройка спровоцирует транспортную проблему микрорайоне, переполнит местные школу и детсад.
АиФ-Уфа: последние новости
Глава Башкирии в первой группе «Национального рейтинга» В День Победы по Уфе вновь пройдёт «Бессмертный полк» Жителей Уфы приглашают на бесплатную экскурсию в парк Победы
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Летчик Ярошенко попрощался с семьей294
Зрители «Евровидения» потребовали замены Самойловой835
На Украине рассказали о планах на Крымский мост537
Страшную надпись нашли на месте пропажи двухлетнего мальчика7
Гибель режиссера Томошевского назвали нелепой11
Видео
01:09
На Украине рассказали о планах на Крымский мост
В мире Другое
02:59
Зрители «Евровидения» потребовали замены Самойловой
Шоу-бизнес
01:08
Время сюрпризов: рынки ждут новостей от Путина
Рынки Статьи
01:05
Керченский пролив освятили
Общество
00:18
Кремль подавил оппозицию секретным инструментом
Общество Конфликты
02:36
Гибель режиссера Томошевского назвали нелепой
Общество Происшествия
00:48
«Терминаторы» показали в действии
Армия Оружие
04:55
Хабенский устроил перепалку с журналисткой
Шоу-бизнес
00:28
Сулейман Керимов госпитализирован
Политика
00:31
Бузова сообщила о замужестве
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение