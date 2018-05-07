В Китае прошла церемония возложения венков к мемориалу советским и монгольским воинам

ЧЖАНБЭЙ / Китай /, 7 мая. /Корр. ТАСС Андрей Кириллов /. Церемония возложения венков к мемориалу советским и монгольским воинам прошла в понедельник на вершине горы Ехулин в уезде Чжанбэй (провинция Хэбэй, Северный Китай).

Перед участниками церемонии и местными жителями с небольшим концертом выступили учащиеся средней школы при посольстве РФ в Китае. Ребята запустили в небо воздушные шары с бумажными журавлями, символизирующими память о павших и надежду на мир.

Символ памяти

Мемориал советским и монгольским воинам находится в 230 км от Пекина на вершине горы Ехулин, в районе которой в августе 1945 года проходили бои с японскими милитаристами. Первый памятник был установлен окрестными жителями на месте братской могилы вскоре после окончания боев. В 1946 году после ухода советских войск из района Чжанбэй и занятия провинции Чахар гоминьдановскими войсками памятник был разрушен.

В 1948 году Народно-освободительная армия Китая восстановила контроль над уездом Чжанбэй, и памятник был восстановлен. В 1957 году китайскими властями были проведены работы по созданию мемориального комплекса.

Изначально на памятной плите были выбиты по-китайски 53 имени советских и 13 имен монгольских военнослужащих. В результате работы с архивными документами в 2015-2016 годах были установлены имена еще 16 советских воинов, погибших в ходе боевых действий в этом районе. Монгольская сторона также дополнительно установила 43 имени монгольских воинов.

В 2017 году совместно российским и монгольским посольствами и местными органами власти была проведена масштабная реставрация мемориала. Но новой мемориальной плите ныне увековечены имена 69 советских и 56 монгольских военнослужащих.