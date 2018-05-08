Новый мотор вспыхнул в воздухе: установлены обстоятельства разбившегося Пе-2 в 1942 году

29 июня 1942 года бомбардировщик Пе-2 капитана Александра Леонова взлетел после замены двигателей. На высоте 3000 метров новый мотор внезапно загорелся.

Поисковики Приморья сейчас ищут родственников погибшего в годы войны летчика Александра Михайловича Леонова. Он был командиром экипажа бомбардировщика Пе-2 — самолет разбился в июне 1942 года недалеко от села Варфоломеевка.

Специалистам удалось восстановить обстоятельства последнего полета — лопасть винта, пулеметы и боеприпасы с разбившегося самолета Пе-2 аккуратно разложены в собственном музее приморского отряда «Авиапоиск». Потолком над ними — огромный купол парашюта стрелка-радиста этого бомбардировщика.

«Невзирая на то, что самолет горел, самолет врезался глубоко в землю. Этот парашют пролежал на глубине почти 5 метров в глине, лишенный кислорода. Только благодаря этому он сохранился», — рассказал член поискового отряда «Авиапоиск» Дмитрий Пихурин.

В ноябре прошлого года телеканал «Звезда» снимал сюжет об уникальной находке поисковиков. Спустя 75 лет после катастрофы в полях под приморским селом Варфоломеевка были обнаружены и извлечены из-под земли обломки разбившегося пикирующего бомбардировщика.

«Это летный планшет. С документами, с линейками, со всем», — отметил командир отряда «Авиапоиск» Ярослав Ливанский.

Благодаря этим документам и многомесячной работе в архиве удалось восстановить историю этого самолета. Пе-2 — основной пикирующий бомбардировщик советских ВВС во время Великой отечественной войны.

29 июня 1942 года бомбардировщик капитана Александра Леонова взлетел после замены двигателей. На высоте 3000 метров новый мотор внезапно загорелся.

«Самолет перешел в отвесное пикирование, и вместе со стрелком-радистом Конычевым, в хвосте который остался, он в отвесном пикировании ушел на глубину 7-8 метров в болото», — рассказал Ливанский.

Сейчас отряд «Авиапоиск» разыскивает родственников летчика Александра Михайловича Леонова 1908 года рождения, участника боев на озере Хасан, стрелка-радиста Конычева Мирона Кондратича.

То, что члены экипажа разбившегося Пе-2 были опытнейшими авиаторами, подтверждают и документы, обнаруженные на месте трагедии — таблица воздушных сигналов на время воздушного парада 1 мая 1942 года. То есть этот самолет возглавлял строй бомбардировщиков, которые проходили над городом Ворошилов — так в те годы назывался Уссурийск

Перезахоронить с почестями останки экипажа поисковики планируют в июне этого года.