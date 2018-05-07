Более двадцати томских улиц погрузятся в сумрак

Как заверили в пресс-службе ООО «Горсети», это временная мера: «Жители останутся на 8-9 часов без электричества для плановых ремонтов городских электросетей».

Кроме того, в первый рабочий день четыре светофора на Фрунзе — Гагарина, Нахимова — Федора Лыткина, Красноармейская — Транспортная площадь, а также у школы-интерната № 33 на Сибирской также попали под плановое отключение. Водителей и пешеходов просят соблюдать осторожность на данных участках.