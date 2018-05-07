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Более двадцати томских улиц погрузятся в сумрак
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Более двадцати томских улиц погрузятся в сумрак 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
В понедельник, 7 мая, по некоторым улицам будет отключено освещение. В частности света не будет в домах по улицам Гагарина, Сергея Лазо, Садовая, Советская, Сибирская, Полины Осипенко, Елизаровых, Жуковского, Степана Разина, Ивана Черных, Красноармейская, Некрасова, Учебная, Инструментальный переулок, а также на проспектах Ленина и Фрунзе. Кроме того освещение на некоторое время отключат в домах расположенных в переулках Нахимова и Плеханова.
Как заверили в пресс-службе ООО «Горсети», это временная мера: «Жители останутся на 8-9 часов без электричества для плановых ремонтов городских электросетей».
Кроме того, в первый рабочий день четыре светофора на Фрунзе — Гагарина, Нахимова — Федора Лыткина, Красноармейская — Транспортная площадь, а также у школы-интерната № 33 на Сибирской также попали под плановое отключение. Водителей и пешеходов просят соблюдать осторожность на данных участках.
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