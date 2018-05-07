Более тысячи сотрудников «Облкоммунэнерго» вышли на субботник

Более тысячи сотрудников «Облкоммунэнерго» приняли участие в традиционном весеннем субботнике.

Энергетики прибрали свои производственные помещения и городские территории. Так, в Алапаевском районе работники компании привели в порядок территорию возле памятника Павшим войнам в годы ВОВ в деревне Толмачево , в Арамиле — площадь перед памятником Шинели, в Ирбите — «Сиреневый сквер», в Нижней Салде — парк Металлургов и памятник природы «Кедровая роща».

«Весенний субботник ежегодно у нас начинается 1 апреля и заканчивается накануне первомайских праздников. В этот раз свои коррективы внесла погода, и мы закончили чуть позже. План работ всегда составляем и согласовываем заранее, в том числе с администрациями муниципалитетов. Какие-то подразделения шефствуют над одними и теми же городскими участками, другие — выходят на уборку разных мест. В субботнике приняли участие все наши подразделения, в более чем 30 муниципальных образованиях области. Больше всего сотрудников вышло в Артемовском — около 150 человек, это один из крупных районов, — рассказала Анастасия Анисимова , начальник отдела по связям с общественностью АО «Облкоммунэнерго».

Кроме того, сотрудники «Облкоммунэнерго» регулярно участвуют и во всероссийских субботниках. Так, в прошлом году энергетики поддержали экологическую акцию «Зеленая Россия». Тогда благоустроить парковые и прибрежные зоны, посадить деревья и убрать мусор на улицы также вышло более тысячи работников энергокомпании.