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Более тысячи сотрудников «Облкоммунэнерго» вышли на субботник
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Более тысячи сотрудников «Облкоммунэнерго» вышли на субботник 

Уральский меридиан 1 час назад
Фото: Уральский меридиан
Более тысячи сотрудников «Облкоммунэнерго» приняли участие в традиционном весеннем субботнике.
Энергетики прибрали свои производственные помещения и городские территории. Так, в Алапаевском районе работники компании привели в порядок территорию возле памятника Павшим войнам в годы ВОВ в деревне Толмачево, в Арамиле — площадь перед памятником Шинели, в Ирбите — «Сиреневый сквер», в Нижней Салде — парк Металлургов и памятник природы «Кедровая роща».
«Весенний субботник ежегодно у нас начинается 1 апреля и заканчивается накануне первомайских праздников. В этот раз свои коррективы внесла погода, и мы закончили чуть позже. План работ всегда составляем и согласовываем заранее, в том числе с администрациями муниципалитетов. Какие-то подразделения шефствуют над одними и теми же городскими участками, другие — выходят на уборку разных мест. В субботнике приняли участие все наши подразделения, в более чем 30 муниципальных образованиях области. Больше всего сотрудников вышло в Артемовском — около 150 человек, это один из крупных районов, — рассказала Анастасия Анисимова, начальник отдела по связям с общественностью АО «Облкоммунэнерго».
Кроме того, сотрудники «Облкоммунэнерго» регулярно участвуют и во всероссийских субботниках. Так, в прошлом году энергетики поддержали экологическую акцию «Зеленая Россия». Тогда благоустроить парковые и прибрежные зоны, посадить деревья и убрать мусор на улицы также вышло более тысячи работников энергокомпании.
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