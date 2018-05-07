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Аэропорт Салехарда встречает знаменем Победы
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Аэропорт Салехарда встречает знаменем Победы 

ИА Север-Пресс 1 час назад
Фото: ИА Север-Пресс
Аэропорт Салехард установил на главном куполе здания знамя Победы. Сейчас красный стяг развевается на высоте, чем привлекает внимание горожан и гостей окружной столицы и вызывает в основном восторженные отзывы.
Как сообщили ИА «Север-Пресс» в аэропорту Салехарда, знамя сделали и установили своими силами сотрудники аэропорта. На крышу его водрузили специалисты, имеющие допуск к работам на высоте.
«Это наш вклад в общую героическую память о Победе. Мы рады, что горожане оценили этот шаг. Великая Отечественная война должна навсегда остаться в наших сердцах как подвиг советского солдата и как предостережение потомкам», — сказали в аэропорту.
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