Аэропорт Салехарда встречает знаменем Победы

Аэропорт Салехард установил на главном куполе здания знамя Победы. Сейчас красный стяг развевается на высоте, чем привлекает внимание горожан и гостей окружной столицы и вызывает в основном восторженные отзывы.

Как сообщили ИА «Север-Пресс» в аэропорту Салехарда, знамя сделали и установили своими силами сотрудники аэропорта. На крышу его водрузили специалисты, имеющие допуск к работам на высоте.

«Это наш вклад в общую героическую память о Победе. Мы рады, что горожане оценили этот шаг. Великая Отечественная война должна навсегда остаться в наших сердцах как подвиг советского солдата и как предостережение потомкам», — сказали в аэропорту.