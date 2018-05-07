Что украинцы переняли у тюрков

Украинский народ складывался на пограничье с Великой Степью. Исходно в его этническом типе и культуре присутствовало сильное тюркское влияние. Гунны, авары, булгары, хазары, печенеги, половцы оставили здесь глубокий след… Хазарское влияние простиралось до того, что первые киевские князья носили титул каганов.

Казак — то же, что казах — свободный человек

Некоторые историки считают, что слово «казак» происходит от хазар. Большинство историков, будучи не согласно с этим, всё равно признаёт тюркское происхождение слова «казак». Оно тождественно самоназванию народа казахов — казақ — означавшему у тюрков свободного человека.

Исторически казачество восходит к поселениям торков, берендеев, ковуев, чёрных клобуков и других тюркских племён на южной окраине Киевского, Переяславского и Черниговского княжеств. Тут они несли сторожевую службу по охране границ от половцев (собирательное имя, которым в древней Руси называли всех, живущих в степи — в «Поле»). Сюда же уходил от феодальных поборов и повинностей бродячий славянский люд, прозванный бродниками. Здесь из смешения народов и культур складывалась новая историческая общность — казаки — немало заимствовавшая у тюрков. Причём это относится не только к украинским, но и ко всем прочим казакам. Благодаря тому, что казачество стало считаться главным элементом в сложении украинской народности и государственности, тюркское влияние в культуре украинцев оказалось выражено отчётливо.

Через посредство тюрков происходил контакт казаков с другими восточными культурами. Ещё один этнос, принявший значительное участие в сложении казачества — черкесы (шире: народы адыгской языковой группы Западного Кавказа). Недаром ещё одно название казаков всегда было — черкасы. В древней Руси черкесы назывались касогами. В этом имени некоторые тоже видят истоки наименования «казаки».

Казак Мамай

Главным персонажем украинского фольклора в XVIII-XIX столетиях был казак по имени Мамай. Это был некий поэтический и ностальгический собирательный образ казака, в котором воплощалась мечта об ушедшей украинской вольности. Картинки, изображавшие Мамая с оселедцем на голове, играющего на бандуре, переписывались от руки и стояли едва ли не в каждой украинской хате. Происхождение имени довольно прозрачно и вряд ли нуждается в пояснениях.

Ряд украинских фамилий носит, по мнению некоторых лингвистов, тюркский след. Это, например, Караченко, Геращенко (от «кара» — чёрный), Гармыза, Чепурко (от диалектных форм слов «красный», «красивый»), Гольченко, Голуенко (от «гол» — рука), Ищенко (от «ищ» — живот) и т.д. Характерное окончание многих украинских фамилий на –ук/-юк (-чук/-чюк), -ак (-чак), несвойственное прочим славянским народам, многие также считают тюркским (ср. тюркские исторические имена: Кучук, Гаюк, Кутлук, Гзак, Кончак и т.п.).

Курень, майдан и другие

В русском тоже очень много слов тюркского происхождения. Поэтому представляют большой интерес тюркизмы, имеющиеся только в украинском языке, а также такие, которые были заимствованы в русский язык уже из украинского.

К числу первых относятся, например, гарбуз, кавун, тютюн, казан, канчук, колиба, корчма, чобот, майдан. Тюркские в своей основе глагол «бачити», прилагательное «чепурний», частицы «хай» и «чи». Многие слова были присущи чисто казацкому быту и воспринимаются теперь как архаизмы: бунчук, гайдамак, сагайдак, атаман, кош, курiнь. К числу тюркизмов, воспринятых русскими через посредство украинцев, могут относиться кабан, чабан, отара, яр. Всего лингвисты насчитывают в украинском языке до 4000 лексем тюркского происхождения, заимствованных с древнейших времён до конца XVIII века.

Некоторые слова могли прийти из тюркских языков в русский и украинский языки параллельно и независимо либо ещё в древнерусский (лоша (дь), туман, курган, сан или «шана» по-украински). Представляют любопытство слова, одинаковые по звучанию, но имеющие разное значение в обоих языках, как, например, « (г) арбуз», или, в особенности, «кабак», являющийся у украинцев синонимом гарбуза (тыквы), а у русских означающий питейное заведение.

Национальный быт В легендарном казаке Мамае характерно не только имя тюркского, по всей вероятности, происхождения, но и хрестоматийный облик казака. Традиционная казацкая одежда — широкие цветные шаровары, широкий кушак и высокая баранья шапка — характерные восточные атрибуты, распространённые в культуре турок, крымских татар и многих кавказских народов. Здесь они слились воедино. Казацкая боевая причёска впервые описана в летописях ещё у древнерусского князя Святослава, однако есть мнение, что эта мода уже тогда пришла из степи — от авар, булгар, а то и ещё раньше, от гуннов или даже сарматов.

Давний обычай украинцев варить густой мясной бульон с большим количеством жира имеет явную параллель с традиционной кухней тюркских народов — знаменитая казахская шурпа и т.п. Правда, в национальной кухне украинцев баранина заменена свининой, что было вызвано преимущественным развитием свиноводства в XV-XVII вв. (крымские татары, когда совершали свои набеги, будучи мусульманами, не зарились на свинину), но способ приготовления остался тот же. Это же относится к блюдам из варёного теста с начинкой (русскими они тоже были заимствованы в виде пельменей, но через посредство финно-угорских народов). [С-BLOCK]

Сама же украинская хата (хотя это слово не тюркского, а угорского или иранского происхождения) тоже демонстрирует типичный образец строительной техники южных степных народов — из необожженного кирпича в смеси с соломой и кизяком (навозом; слово, заимствованное из тюркского). Из такого недолговечного материала была, по преданию, выстроена, например, столица Золотой Орды Сарай, от которой поэтому не осталось и следа.

В данной статье сделан акцент только на тех элементах традиционной украинской культуры, которые имеют тюркское и — шире — южное и восточное происхождение. Из сказанного вовсе не следуют, что именно эти элементы культуры преобладают в национальном облике украинцев или что по обилию этих элементов украинцы как-то выделяются среди других славянских народов.