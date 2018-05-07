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Акция «Бессмертный полк» пройдёт в Удмуртии 9 мая
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Акция «Бессмертный полк» пройдёт в Удмуртии 9 мая 

ИА «Сусанин» 1 час назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. Ежегодная акция «Бессмертный полк» пройдёт в Удмуртской Республике. Как сообщает пресс-служба главы и правительства региона, в Ижевске формирование колонны «Бессмертного полка» будет проходить 9 мая с 9:45 между Второй городской больницей и Доской почёта Удмуртской Республики и далее по улице Свободы.
Принять участие в акции может любой желающий, но предпочтительно прийти на шествие «Бессмертного полка» с портретом-штендером своего родственника — солдата или труженика тыла, участника Великой Отечественной войны.
Если не осталось изображения героического предка, но есть все его данные, можно изготовить штендер без фотографии, с именем и званием героя, указать годы жизни. Изготовить штендер можно в любом печатном салоне, в том числе:
— «Печатный Салон 108», улица Орджоникидзе, 33/1, тел. 635-900; 635-888.
— Печатные салоны «Контур-фото». Заказать штендер с фотографией (формат фотографии 30х45 см — А3) можно на сайте print.konturfoto.ru. Здесь доступно несколько шаблонов.
Если нет фотографии в электронном виде, можно подойти в любой отдел «Контур-Фото», дизайнеры отсканируют фотографию и сделают заказ на штендер.
На вопросы участия в акции «Бессмертный полк» ответят в следующих учреждениях:
1. БУ УР «ЦПВГ „Патриот Отечества“ 51-26-41;
2. БУ УР „Республиканский центр развития молодёжного, детского движения“ 43-03-12;
3. УРО МООО „Российские студенческие отряды“ — „Волонтёры Победы“ 95-69-49;
4. Штаб городского добровольчества „Иж-волонтёр“ 68-74-55, 63-24-27.
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