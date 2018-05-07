Медведев предложил кандидатов в вице-премьеры 

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Эксперт оценил американские прогнозы о российском ядерном ударе

США ввели запрет на контакты с "Рособоронэкспортом"

В ЕС могут рассмотреть вопрос о мерах из-за "подрыва суверенитета" Украины