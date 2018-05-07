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Медведев предложил кандидатов в вице-премьеры
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Медведев предложил кандидатов в вице-премьеры 

РИА Новости 7 мая 2018
Фото: РИА Новости
РИА НОВОСТИ. МЕДВЕДЕВ ПРЕДЛОЖИЛ ГОЛИКОВУ, ГОРДЕЕВА, КОЗАКА, МУТКО, ГОЛОДЕЦ, БОРИСОВА И АКИМОВА В ВИЦЕ-ПРЕМЬЕРЫ РФ — ДЕПУТАТ КОСТЕНКО
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