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Жителя Башкирии объявили в розыск за долг в 310 тысяч по алиментам
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Жителя Башкирии объявили в розыск за долг в 310 тысяч по алиментам 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
В Башкирии судебные приставы разыскивают Стукалова Николая Александровича. 32-летний мужчина накопил долг по алиментам на сумму более 310 тысяч рублей.
Приставы не смогли найти его по адресу регистрации. На телефонные звонки должник не отвечал, на приём к приставу так и не явился.
— Судебные приставы имеют право распространять биометрические персональные данные без согласия должника, — пояснили в ведомстве.
Информацию о местонахождении мужчины просят сообщить по телефону управления службы судебных приставов Башкирии: 8 (347) 273-56-40.
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