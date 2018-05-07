Жителя Башкирии объявили в розыск за долг в 310 тысяч по алиментам

Башкирии судебные приставы разыскивают Стукалова Николая Александровича . 32-летний мужчина накопил долг по алиментам на сумму более 310 тысяч рублей. Приставы не смогли найти его по адресу регистрации. На телефонные звонки должник не отвечал, на приём к приставу так и не явился. — Судебные приставы имеют право распространять биометрические персональные данные без согласия должника, — пояснили в ведомстве. Информацию о местонахождении мужчины просят сообщить по телефону управления службы судебных приставов Башкирии: 8 (347) 273-56-40.