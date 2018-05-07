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Дайджест ключевых столичных и мировых событий в ночь с 6 на 7 мая
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Движение в Москве ограничат из-за инаугурации

Дайджест ключевых столичных и мировых событий в ночь с 6 на 7 мая 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Победа ЦСКА над «Арсеналом» (пока тульским), встреча Владимира Путина с правительством перед отставкой кабмина, кредитная активность россиян, страхи и.о. главы ЦРУ и несколько научных открытий.
Московский ЦСКА всухую разгромил тульский «Арсенал», порадовав болельщиков хет-триком, дублем и еще одним голом в ворота соперников.
Этери Тутберидзе прокомментировала информацию об уходе Евгении Медведевой к другому тренеру.
Владимир Путин поблагодарил членов правительства за работу, отметив достижения кабмина за шесть лет.
Аналитики оценили кредитную активность россиян за первый квартал года.
СМИ узнали о попытках Джины Хаспел отозвать свою кандидатуру с поста директора ЦРУ.
Сильвестр Сталлоне снимется в пятой части боевика о Джоне Рэмбо.
Американские ученые протестировали алгоритм для автоматического выявления агрессии у подростков, а британские развеяли пять мифов о полезной для здоровья человека клетчатке.
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