Обзор прессы: в России введут экологический сбор на одноразовую посуду

«МИР 24» предлагает обзор самых обсуждаемых в Содружестве новостей в понедельник, 7 мая.

Домодедово и За плохое поведение в аэропортах оштрафуют. Пассажирам нельзя будет лежать на креслах, сидеть на полу и ступенях. Проследит за их поведением специальная полиция. Действовать новые правила будут в воздушных гаванях Шереметьево Внуково , сообщает « Московский комсомолец ».

Начинающие водители смогут получить права в МФЦ. С 1 декабря в России запускают новый эксперимент, пишет « Российская газета ». В центре также можно будет получить и свидетельство о регистрации машины. Новые документы будут с чипом, куда занесут все данные водителя. Нововведение значительно облегчит процесс получения документов и сократит очереди в ГИБДД

Продукты с маркировкой «светофор» появится на полках уже этим летом, пишут «Известия» . На упаковку нанесут соответствующий цвет — зеленый, желтый и красный, который расскажет все товаре — сколько в нем содержится соли, сахара и жирных кислот. С ее помощью покупателям станет проще соблюдать правильное питание и понять, какие продукты полезны.

В России введут экологический сбор на одноразовую посуду. Правительство России озаботилось загрязнением окружающей среды и предлагает ввести пошлины на одноразовые мангалы и посуду, которые отдыхающие после пикника оставляют на месте. Платить экосбор начнут со следующего года, пишет «Вечерняя Москва».

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