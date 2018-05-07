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NASA: санкции против России могут помешать США доставлять грузы на МКС
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NASA: санкции против России могут помешать США доставлять грузы на МКС 

Газета.Ru 15 минут назад
Из-за антироссийских санкций США могут столкнуться с трудностями в сфере коммерческой доставки грузов на МКС. Об этом сообщает RT со ссылкой на отчет управления генерального инспектора NASA.
Как отмечается, в настоящее время доставкой грузов занимается компания Orbital AT, использующая ракеты-носители Antares 230. В составе их первой ступени применяются российские жидкостные ракетные двигатели РД-181.
"Компания Orbital ATK может лишиться возможности использовать ракеты-носители Antares 230 для последующих миссий в рамках второй фазы программы NASA по коммерческой доставке грузов на МКС", — говорится в отчете.
Согласно имеющейся информации, в настоящее время санкции не распространяются на сделки Orbital ATK по доставке грузов на МКС, но это исключение в силе только до 2020 года. Компании Sierra Nevada и SpaceX пытаются решить возникшую проблему, но столкнулись со сложностями.
"Так, Sierra Nevada испытывает технические сложности при разработке кораблей Dream Chaser. А сертификация грузовой версии корабля Dragon 2 компании SpaceX, не прошедшей испытаний, несет риски для выполнения компанией космических миссий в рамках CRS-2", — отмечается в материале.
Ранее США предложили российской стороне использовать свои скафандры вместо «Орланов» для работы в открытом космосе.
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