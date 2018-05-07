Антироссийские санкции затруднят США доставку грузов на МКС

У Вашингтона могут появиться проблемы с коммерческой доставкой грузов на Международную космическую станцию из-за санкций, введенных в отношении России . Такие выводы делает телеканал RT на основании доклада офиса генерального инспектора НАСА — американского аэрокосмического агентства.

Как следует из отчета, в настоящее время коммерческими перевозками по контракту с НАСА занимаются компании Spase X и Orbital ATK, которые «продемонстрировали не только эффективность доставки грузов на низкую околоземную орбиту, но и гибкость, позволяющую застраховаться от неудач». При этом, как напоминает RT, применялись ракеты-носители Antares 230. На их первой ступени используются жидкостные ракетные двигатели РД-181 российского производства. Американские разработчики их пока не выпускают и даже не подошли к проектной стадии.