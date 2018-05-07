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Антироссийские санкции затруднят США доставку грузов на МКС
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Антироссийские санкции затруднят США доставку грузов на МКС 

Российская Газета 29 минут назад
Фото: Российская Газета
У Вашингтона могут появиться проблемы с коммерческой доставкой грузов на Международную космическую станцию из-за санкций, введенных в отношении России. Такие выводы делает телеканал RT на основании доклада офиса генерального инспектора НАСА — американского аэрокосмического агентства.
Как следует из отчета, в настоящее время коммерческими перевозками по контракту с НАСА занимаются компании Spase X и Orbital ATK, которые «продемонстрировали не только эффективность доставки грузов на низкую околоземную орбиту, но и гибкость, позволяющую застраховаться от неудач». При этом, как напоминает RT, применялись ракеты-носители Antares 230. На их первой ступени используются жидкостные ракетные двигатели РД-181 российского производства. Американские разработчики их пока не выпускают и даже не подошли к проектной стадии.
Антироссийские санкции распространяются и на компанию «Энергомаш», которая выпускает нужные американцам двигатели. Однако специальная поправка выводит из-под них сделки, в которых участвует Orbital ATK в целях реализации коммерческих миссий на МКС. Другое дело, что исключение это временное — до 2020 года. Если конгрессмены не продлят ее действие, то само использование ракет Antares 230 окажется под вопросом.
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