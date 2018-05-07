В Орле на благоустройство «Ботаники » потратят ещё 6 миллионов

В областном центре объявлен аукцион по выбору подрядчика для осуществления второго этапа реконструкции парка «Ботаника».

На тендер будет выставлен контракт стоимостью 5 983 711 рублей. Заказчиком является администрация Орла. Заявки для участия в аукционе принимаются до 21 марта, а результаты торгов станут известны к 25 мая.

Согласно контракту, подрядная организация должна завершить реконструкцию парка до 15 октября этого года. В перечень работ входят: расчистка «Ботаники» от сорной травы и старых деревьев, высадка порядка 210 саженцев парковых деревьев и кустарников. Также должны быть восстановлены площадки под скамейки и урны, отремонтирован тротуар, уложена тротуарная плитка, установлены бортовые камни.

Кроме того, планируется установка ещё 28 скамеек и 28 урн, детского и игрового оборудования и обустройство детской площадки. Парк оснастят 17 стальными торшерными опорами со светодиодными светильниками «Шар».

Напомним, ранее первый заместитель главы администрации Орла Олег Минкин рассказал о подробностях благоустройства общественных территорий в 2018 году. Парк Ботаника должен постепенно вернуть статус культурного центра.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

В парк Ботаника вернут танцы и чучело Масленицы

В Орле завершено благоустройство в парке Ботаника