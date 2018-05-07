Осужденному в Приморье пытались передать телефон, спрятанный ухищренным способом 

Сотрудниками ГУФСИН пресечена попытка передачи осужденному телефона, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу ГУФСИН России по Приморскому краю.
Женщина пришла на краткосрочное свидание с осужденным. Сотрудник КП-49 рассказал ей об административной ответственности за передачу запрещенных предметов, и посетительница заявила, что никаких запрещенных предметов при ней нет.
В суд передан протокол об административном правонарушении для принятия дальнейшего решения в отношении нарушительницы.
Данный вид административного правонарушения предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 3000 до 5000 рублей.