Президент Италии предложил сформировать «нейтральное правительство» до досрочных выборов

Президент Италии Серджо Маттарелла провел в понедельник последние политические консультации по вопросу формирования правительства. Этого не удалось сделать на протяжении более чем 60 дней после парламентских выборов 4 марта, по итогам которых ни одна из политических сил не получила достаточного числа голосов для обладания поддержкой большинства, которая необходима для доверия итальянскому правительству.

Подводя итоги консультаций, Маттарелла констатировал то, что в парламенте сложились три полюса, альянсы между которыми оказались невозможны. Лидерами считаются правоцентристская коалиция в составе партий «Лига» Маттео Сальвини, «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони и «Братья Италии», набравших в сумме 37% голосов. При этом «Лига» впервые обогнала партию Берлускони, заняв главенствующую позицию.

"Движение «5 звезд» при этом набрало 32%, выступая вне коалиций, и совершенно справедливо претендует на управление в стране. Однако ее попытки разбить правоцентристскую коалицию, уведя «Лигу», или привлечь к сотрудничеству Демократическую партию (ДП) не увенчались успехом. ДП, правившая последние пять лет, считается проигравшей, хотя ее результат немного лучше, чем у «Лиги» (вне общего коалиционного счета) — 19% и 17% соответственно.

"Движение 5 звезд", готовое к союзу с «Лигой», категорически отказывалось сотрудничать с партией Берлускони. В свою очередь Берлускони называет «Движение» «главной угрозой демократии», «компанией некомпетентных неудачников». Сальвини, не желающий отрываться от союзников, благодаря которым он претендует на пост премьера, ничего не хочет слышать о ДП (партии премьеров Паоло Джентилони Маттео Ренци ), демократы в свою очередь, следуя линии экс-секретаря Ренци, ушли в оппозицию и отказались кого-либо поддерживать.

"Нейтральное правительство"

Маттарелла описал предполагаемый кабинет, как «нейтральный» по отношению ко всем политическим партиям. Это означает, что в него должны входить не политики, а специалисты, поддержанные партиями. При этом этот кабинет должен быть готов уйти в отставку немедленно в случае, если в парламенте удастся создать коалиционное большинство. Члены этого правительства не будут потом участвовать в выборах.

Как предполагается, президент в ближайшие дни предложит кандидата в премьеры, который в свою очередь соберет профессиональную команду. Среди возможных глав такого «президентского правительства» давно называется беспартийный прокурор Раффаэле Кантоне, глава Управления по борьбе с коррупцией. Его кандидатура может устроить и правый центр, и ДП, и «Движение „5 звезд“. Однако как „Лига“, так и „Движение“ после предложения Маттареллы подтвердили, что не намерены выражать доверие „нейтральному правительству“, настаивая на проведении досрочных выборов в кратчайшие сроки.

Досрочные выборы

Серджо Маттарелла ясно дал понять, что не приветствует проведение досрочных выборов в кратчайшие сроки, поскольку это связано с конкретными рисками. „Впервые в истории республики избранный созыв парламента будет распущен, не начав работу. А волеизъявление народа не приведет ни к каким результатам“, — посетовал президент, намекнув на попрание принципов демократии.

Дата 8 июля впервые прозвучала в качестве возможной для проведения выборов еще в ходе консультаций Маттео Сальвини и главы „Движения „5 звезд“ Луиджи Ди Майо. Назначение точной даты могло стать точкой примирения между партиями. Маттарелла же указал на „риски летнего голосования“, связанные с естественными причинами — летние отпуска.

При этом президент оставил за партиями право выбора, призвав к ответственности. Он отметил, что досрочное голосование в октябре также кроет в себе некоторые опасности, которые связаны с финансовой политикой и бюджетными вопросами. В частности, в случае голосования в октябре новый созыв не успеет принять бюджет до конца года, что необходимо, согласно нормам ЕС . По словам итальянского президента, возникает реальная угроза увеличения НДС (с 22% до 24%), поскольку решение о его сдерживании также должно быть принято до декабря.

Маттарелла при этом указал срок действия „нейтрального правительства“ — до конца года в случае, если парламентское большинство не возникнет раньше. При этом глава государства не сказал ни слова об избирательном законодательстве. Несовершенства этого закона, принятого после провала конституционной реформы об упразднении избранного Сената, привели к нынешнему распределению мест в парламенте. Совершенно очевидно, что досрочные выборы в июле или осенью пройдут по тем же правилам, что сохраняет риск повторения нынешнего безвыходного положения и невозможности формирования правительства.

Риски для Италии

Италия оказалась, возможно, впервые в республиканской истории (с 1946 года), без правительства. Маттарелла объявил о том, что срок полномочий действующего кабинета Паоло Джентилони истек. На самом деле этот кабинет, не обладающий более поддержкой большинства, подал в отставку еще 5 марта, однако продолжил выполнять „текущие обязанности“ до формирования нового кабинета.

Президент особо отметил необходимость полноценного правительства для Италии. В июне страна должна быть представлена на международной арене — на саммите Группы семи в Канаде , а также саммите ЕС, на котором ожидается принятие важных решений, в том числе о продлении антироссийских санкций. И „Лига“ с союзниками по коалиции, и „Движение „5 звезд“ всегда выступали против санкций в отношении РФ и обещали их отмену в случае прихода к власти.

Обозреватель, публицист, общественный и политический деятель Джульетто Кьеза убежден, что Италия с этим кризисом теряет авторитет и влияние на международной арене. В беседе с корреспондентом ТАСС он предсказывал, что ни Сальвини, ни „Движение „5 звезд“ не получат мандат на формирование правительства, и президент будет искать нейтральную фигуру. „Разумеется, такое полуправительство не будет иметь никакого веса. Его позиция абсолютно предсказуема: следование североатлантической линии, устраивающей ЕС, мы это видели на последней фазе правительства Джентилони — материально-техническая поддержка операции США Сирии “, — сказал Кьеза.