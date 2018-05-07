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Консультации президента Италии по созданию правительства не дали результата
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Консультации президента Италии по созданию правительства не дали результата 

Парламентская газета 42 минуты назад
Фото: Парламентская газета
У политических сил, представленных в парламенте Италии по итогам мартовских выборов, отсутствуют намерения создавать правящее большинство. Об этом заявил президент страны Серджо Маттарелла в ходе пресс-конференции по итогам очередного раунда консультаций с делегациями партий по формированию правительства.
В понедельник утром он провёл переговоры с делегациями «Движения 5 звёзд», правоцентристской коалиции и Демократической партии, а во второй половине дня встретился с представителями малых партий и парламентских фракций, а также председателями палаты депутатов и сената.
Маттарелла с сожалением констатировал, что «впервые народное голосование окажется неиспользованным и не даст никакого результата». Вести же страну к новым выборам, подчеркнул он, в соответствии с демократическими принципами должно «нейтральное правительство». В связи с этим было объявлено, что правящий кабинет под руководством Паоло Джентилони «полностью выполнило свои функции», и его «деятельность не может быть более продлена».
По мнению главы государства, сейчас возможны два сценария развития политической ситуации: либо партии все же сумеют в парламенте договорится о большинстве, поддерживающем «нейтральное правительство», которое до конца этого года займётся решением неотложных задач, стоящих перед страной, либо «выборы осенью или в июле».
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