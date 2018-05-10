Берлускони согласился на правительство Италии в составе «Движения „5 звезд“ и „Лиги“

РИМ , 9 мая. / ТАСС /. Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони , лидер входящей в победившую на выборах 4 марта правоцентристскую коалицию партии «Вперед, Италия», согласился на формирование правительства в составе союзника по коалиции — «Лиги» и «Движения „5 звезд“. Об этом говорится в распространенном в среду вечером заявлении „Вперед, Италия“.

»Вхождение в правительство с «Движением „5 звезд“ „Лиги“ не означает конец правоцентристской коалиции, мы остаемся партнерами на уровне региональных и локальных администраций, мы разделяем общую историю, а также обязательства перед избирателями», — написал Берлускони в этом документе. При этом он указал, что «Вперед, Италия» не будет выражать доверия данному кабинету, основанному на компромиссе.

Иными словами Маттео Сальвини, глава «Лиги», вышедшей в лидеры правоцентристской коалиции по итогам голосования, убедил экс-премьера «отпустить его», не разрывая договоренностей. До сих пор именно Берлускони был главным препятствием для заключения соглашения с «Движением „5 звезд“. Последнее во главе с Луиджи Ди Майо в свою очередь всегда выражало готовность сотрудничать, но только с „Лигой“, категорически возражая против вхождения в кабинет представителей „Вперед, Италия“. Экс-премьер также не скрывал враждебность в отношении „Движения“, называя его „группой неспособных некомпетентных неудачников, представляющих угрозу демократии и стране“.

По итогам парламентских выборов 4 марта наибольшее число голосов (37%) набрала правоцентристская коалиция в составе партий „Лига“ Маттео Сальвини, „Вперед, Италия“ Сильвио Берлускони и „Братья Италии“ Джорджи Мелони. Вторым оказалось „Движение „5 звезд“, набравшее в одиночку 32%, выступая вне коалиций. Но ни правоцентристская коалиция, ни „Движение „5 звезд“ не получили достаточное число мест в парламенте для обладания поддержкой большинства, что требует образования дополнительных альянсов для формирования правительства. После того, как политические силы не сумели достичь компромисса на протяжении двух месяцев, президент Италии Серджо Маттарелла выступил с предложением формирования „нейтрального правительства“ и уже, с большой вероятностью, подготовил беспартийный состав такого кабинета.

Решение за президентом

Многие местные обозреватели расценили шаг главы государства как давление на партии. Маттарелла отметил, что его „нейтральное правительство“ немедленно уступит место „политическому“, как только появятся условия для образования парламентского большинства. После заявления Берлускони „президентский список“, скорее всего, так озвучен и не будет. Ранее и „Движение“, и „Лига“ отказались поддерживать „нейтральное правительство“ и предложили вновь провести парламентские выборы уже в июле.

Остается пока неизвестно, кто возглавит коалиционное правительство „Движения“ и „Лиги“. И Сальвини, и Ди Майо ранее заявили о готовности отказаться от собственных премьерских амбиций. СМИ сообщают, что они уже пришли к соглашению о возможном главе кабинета. Последнее решение остается за Маттареллой, который, вероятнее всего, озвучит его в четверг.